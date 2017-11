Cyberpunk 2077: Online Features bestätigt – Fokus jedoch auf Einzelspieler

Man kennt das Stuidio CD Projekt RED natürlich von dem Millionen-Hit The Witcher 3. Dieser soll aber vom neuen Projekt um Längen übertroffen werden, Cyberpunk 2077, wirtschaftlich als auch spielerisch. Dem CEO Adam Kicinski zufolge war es ein Muss, einen Online Modus zu integrieren. Im Vergleich zum Vorgänger solle es „kommerziell noch signifikanter“ werden. Denn durch Online-Aspekte wäre eine langwährende Einnahmequelle sichergestellt.

Natürlich denkt jeder Fan bei diesem Thema Direkt an das aktuelle Dilemma rund um Star Wars Battlefronz 2. Diese Befürchtungen erreichten natürlich auch das polnische Entwicklerteam. Diese reagierten über Twitter, dass man sich „keine Sorgen“ machen müsste. Cyberpunk 2077 sei genauso wie the Witcher 3 ein Spiel mit großem Single-Player, einer offenen Welt. Ein Story-getriebenes RPG

Sie betonen nochmal, dass es „keinen versteckten“ Haken gibt. Man erhalte das, wofür man auch bezahlt „keine Scheiße, nur ehrliches Spielen wie bei Wild Hunt“. Natürlich gab es dann noch eine spitze Bemerkung an die Konkurrenz: „Die Gier überlassen wir den Anderen.“

.@PrettyBadTweets Worry not. When thinking CP2077, think nothing less than TW3 — huge single player, open world, story-driven RPG. No hidden catch, you get what you pay for — no bullshit, just honest gaming like with Wild Hunt. We leave greed to others.

— CD PROJEKT RED (@CDPROJEKTRED) 19. November 2017