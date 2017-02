D.I.C.E Summit: Entwickler-Legenden bekriegen sich im Quake-Turnier

Seit mittlerweile mehr als 10 Jahren findet alljährlich die mehrtägige Entwickler-Tagung mit dem sperrigen Namen statt und lockt Entwickler aller Genres und Raritäten in die belebte Wüstenstadt Las Vegas, um gemeinsam über nur ein Thema zu schwadronieren: Videospiele. Auch in 2017 werden etliche Größen der Szene teilnehmen, die prompt von den Machern in ein Bracket gesteckt wurden und in den kommenden Tagen in der Königdisziplin kompetitiven Gamings antreten: Quake

Quake auf dem D.I.C.E Summit: Duell um die Entwickler-Krone

Die Entwickler-Legenden sind natürlich nicht nur in Vegas, um einander in packenden 1vs1-Duellen die Köpfe wegzupusten, sondern natürlich auch, um im Rahmen des Gipfels ihre Erfahrungen und Entwicklungen mit anderen zu teilen, an Roundtables teilzunehmen und sich miteinander auszutauschen. Unter den vier Credos der Convention, Design, Innovate, Communicate, Entertain kommen mehr als 25 Redner zusammen, um ihr Unternehmen vorzustellen oder die neueste Technologie einzuführen.

Unter den prominenten Redegästen sind unter anderem Jeff Caplan, seines Zeichens momentan mit Overwatch am Zenit der Online-Shooter angelangt, Randy Pitchford oder VR-Größe Jason Rubin, verantwortlich für die Oculus Rift. Zu Caplan und Pitchford gesellen sich noch 14 weitere Teilnehmer, die es an zwei Tagen im Faceit Quake Turnier so richtig krachen lassen.

Das komplette Bracket mit allen Entwicklungen könnt ihr unter dice.faceit.com einsehen. Die volle Action startet am 22. Februar um 1:50 deutscher Zeit und läuft bis zum Finale am 23. Februar, das ihr in den hiesigen Gefilden leider schon um 6:15 mitverfolgen könnt. Wer das Turnier mit den zahlreichen Videospiel-Legenden nicht verpassen will, schaut einfach über den entsprechenden Twitch-Kanal rein.