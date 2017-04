Dark Souls 3: The Fire Fades Edition: Launch Trailer veröffentlicht

Dark Souls 3 erreichte vor kurzem mit dem Release des zweiten DLCs Ringed City seinen Höhepunkt. Nun gibt es das komplette Spiel mit beiden Zusätzen als exklusives Angebot. Das Originalspiel, die erste Erweiterung Ashes of Ariandel und The Ringed City alles auf einer Disc.

Das komplette Spiel in einer Edition

Dark Souls 3: The Fire Fades Edition macht es möglich und bietet all denen, die es bisher versäumt haben, sich Dark Souls 3 zu beschaffen, die Möglichkeit, das komplette Erlebnis in einem Schwung zu erwerben. Es sei aber angemerkt, dass diese Edition nur für die PlayStation 4 und die Xbox One auf den Markt kommt. Alle Spieler, die gemütlich an ihrem PC das Rollenspiel daddeln, müssen sich bei Steam mit dem einfachen Season Pass zufrieden geben.

Um euch ein bisschen auf das Spiel einzustimmen und nochmal richtig die Lust hochzutreiben, gibt es natürlich zu dem Release auch einen Release-Trailer. Und dieser nimmt uns auf jeden Fall voll mit. Schreibt uns doch in den Kommentaren, was das Video bei euch so an Emotionen auslöst.