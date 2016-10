Dark Souls 3: weiterer Trailer zum Ashes of Ariandel DLC erschienen

Bereits am 25. Oktober ist es soweit, dann erscheint der erste DLC zu Dark Souls 3. Nun wurde ein weiterer Trailer zum Addon “Ashes of Ariandel“ veröffentlicht. Dieser zeigt wesentlich mehr Gameplay, als noch der vor ein paar Wochen erschienene Ankündigungs-Trailer.

Dark Souls 3 DLC-Trailer setzt Fokus auf den beliebten PvP-Modus

Der neu erschienene Trailer zeigt vor allem PvP-Gameplay. Im ersten großen Addon zu Dark Souls 3, soll der beliebte Multiplayer-Modus neue Features bekommen.

In “Ashes of Ariandel“ werden Besitzer von Dar Souls 3 die Möglichkeit bekommen in einer namenlosen Eis-Welt zu spielen. Diese birgt laut Bandai Namco ein schreckliches Geheimnis. Die Aufgabe des Spielers wird es sein, das Böse in dieser Welt aufzuhalten und das Geheimnis zu lüften. Im Spiel wird es zudem neue „furchterregende“ Gegner geben. Außerdem soll die Geschichte von Dark Souls 3 weiter beleuchtet werden. Das Addon “Ashes of Ariandel“ fügt zudem neue Waffen, Magie und Rüstungssets hinzu.

Zum Release am 25. Oktober werdet ihr das Addon entweder zum Einzelpreis von 15€ oder zusammen mit dem Season Pass für 24,99€ kaufen können.

Den kompletten Gameplay-Trailer zum “Ashes of Ariandel“ DLC könnt ihr euch unten anschauen.

Werdet ihr euch das neue Addon hohlen? Wir sind auf eure Kommentare gespannt!