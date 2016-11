Dark Souls: Gerüchte um mögliche VR-Umsetzung

YOU DIED – for real

Ideen für eine Umsetzung des knackschweren Rollenspiel-Titanen Dark Souls in der virtuellen Realität kursieren schon seit einiger Zeit in Foren und Chaträumen. Wird die düstere Reihe rund um atmosphärische Landschaften, verwinkeltes Leveldesign und Controller-verzehrende Bosse in nicht allzu ferner Zukunft um ein VR-Erlebnis erweitert? Atsuo Yoshimura, Mitproduzent von Dark Souls 3, ließ die Herzen aller VR- und Dark Souls-Fans vor Freude ein wenig höherschlagen, nachdem er in einem aktuellen Interview die Möglichkeit einer Umsetzung andeutete.

Dass sich die Spielserie, die 2011 mit Demon’s Souls ihr Debut feierte, wunderbar für eine VR-Realisierung eignet, sollte jedem klar sein, der einige Stunden in die entsprechenden Titel investiert hat. Schon jetzt schaut man bei der ersten Begegnung ehrfürchtig zu jedem neuen Boss auf, der sein designiertes Kampfareal betritt. Allein die Vorstellung, dies auch in der virtuellen Realität zu tun, nun auch über die Hände hinaus in die ohnehin schon immersive Spielerfahrung einzutauchen und bereits im nächsten Atemzug die überdimensionierte Waffe des Fieslings neben uns einschlagen zu spüren, verschafft uns eine Gänsehaut.

Dark Souls in VR? Quo Vadis?

Im Rahmen der Golden Joystick Awards, die am 18. November in London verliehen wurden, kam natürlich auch der Marketing-Profi Yoshimura zu Wort, denn Dark Souls 3 gehörte zu den Nominierten in der Kategorie Ultimate Game of the Year. Auf die Frage nach einer VR-Verwirklichung der geliebten und gefürchteten Serie antwortete er zögernd, aber mit einem breiten Grinsen auf dem Gesicht: „Uhm Yes? We´re hoping!“

Natürlich bedeutet ein solches Interview noch keine konkrete Ankündigung, aber aus rein technischer Sicht wäre eine Umsetzung des modernen Rollenspiel-Klassikers absolut möglich. Mithilfe der HTC Vive und der ihr eigenen Lighthouse-Technologie, die euch ermöglicht, den Raum, in dem ihr euch bewegt zu skalieren und damit auch Bosskämpfe dynamisch darzustellen, kann Dark Souls also auch in VR funktionieren.

Es stellt sich jedoch die Frage, ob Fans der Reihe sich überhaupt eine Verwirklichung ihres geliebten Hardcore-Rollenspiels in der virtuellen Realität wünschen, denn die Angst eines schlechten Dark Souls-Titels schwingt immer mit. Die größte Herausforderung für das Team wird in diesem Zusammenhang vor allem der Schwierigkeitsgrad darstellen. Ein knallhartes Spiel im klassischen Prinzip von Dark Souls könnte in VR noch schneller zu Frust und Controllerverlust führen als das Standardspiel selbst.

Wer sich das Interview in voller Länge anschauen will, startet das Video unten bei 45:36. Die Andeutung zu Dark Souls in VR findet ihr ab 52:30.