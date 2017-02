Darkest Dungeon: Radiant Mode jetzt in der Open Beta

Die Red Hook Studios gaben heute bekannt, dass der RadiantMode für ihr hardcore-horror-turnbased RPG Darkest Dungeon in die Open Beta gegangen ist. Vor einem Jahr kam der Dungeon-Crawler auf den Markt.Wir haben für euch zusammengefasst, was in dem Update auf euch wartet.

Darkest Dungeon ist ein bockschweres RPG, welches eure Helden durch düstere Dungeons jagt, in denen allerlei cthulhuesque Monster auf euch lauern. Allein die Reise durch die dunklen Korridore zehren zutiefst an der Psyche eure Helden und sehr schnell verfallen diese in Wahnsinn, Angst und Paranoia. Eure (Anti-)Helden sterben euch oft in den ersten 10 Minuten weg, wenn beispielsweise nicht ausreichend Licht vorhanden ist. Der Dungeon-Crawler sieht wundervoll aus, begleitet werden eure Helden von einer unglaublich atmosphärischen tiefen Stimme und für Lovecraft-Fans ist dieses Spiel ein Muss. Es ist allerdings nichts für schwache Nerven!

Die Entwickler kündigten nun auf Twitter und Steam die Open Beta für das Radiant Update an:

Radiant Mode is a version of the game that is intended to take less time overall to complete than normal (“Darkest”) mode. The mode is still challenging–monsters have the same stats and nothing about permadeath has changed. But some gameplay rules have been flexed or altered in ways that reduce some of the more time consuming mid and late game elements. (Der Radiant Mode ist eine Version des Spiels, welche weitaus schneller durchzuspielen ist als der normale „Darkest“ Mode. Natürlich bleibt es weiterhin anspruchsvoll- Monster bleiben genauso stark und am permadeath ändert sich auch nichts. Allerdings wurden einige Gameplay-Regeln abgeändert und aufwendige Gameplay-Elemente bearbeitet, sodass ihr vor allem im mid und late Game Zeit sparen könnt.)