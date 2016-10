Dawn of War 3: Erscheinungstermin am 30. April 2017

Aliens – Colonial Marines: Streit der Publisher wird langsam schmutzig

Im Februar 2013 erschien Aliens: Colonial Marines und noch immer erinnern wir uns mit Grauen an das Debakel zurück. Das nicht ganz so fertige Spiel hatte einige Macken und sah nicht halb so gut aus wie man es vorher in Gameplayvideos zu sehen bekam. Die Unterschiede gingen sogar so weit, dass die Anwaltskanzlei Edelson LLC gegen den Publisher SEGA und den Entwickler Gearbox Klage einreichte. Den Verantwortlichen wurde eine absichtliche Täuschung der Kunden und falsche Werbung vorgeworfen.