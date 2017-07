Days Gone: Neues E3 Material zeigt alternatives Gameplay

Neues zu Days Gone

Zu dem, exklusiv auf der PS4 erscheinende Zombie-Spiel Days Gone, gibt es jetzt ein neues Video. Es zeigt uns eine alternative Version des Ursprünglichen bisher gesehenen Gameplays auf der E3. So bleibt der Start sehr ähnlich und auch das wir einem Gefangenen Freund helfen müssen. Die Umgebung, erscheint aber diesmal in einer anderen Tageszeit und einem anderen Wetter als im ursprünglich gezeigten Gameplay. So werden die bekannten Plünderer, die uns ansonsten mit Hilfe eines gespannten Seils vom Bike geholt hätten, einfach Umfahren und getötet bevor sie irgendetwas dummes machen können. Auch der Rest des Gameplays gleicht sich nur im Grundsatz. Des weiteren werden uns wesentliche Sachen in dem alternativ Gameplay mitgeteilt.

Was ist anders

Wetter und Tageszeit sind entscheidend in diesem Spiel. Wir können Spuren im Schnee sehen die im originalen Gameplay unentdeckt geblieben sind. Tags aber wir einen besseren Gesamtübersicht und sehen weiter. All dies sind wichtige Faktoren die ihr für das Überleben braucht. So seid ihr auch schwächer als die sogenannten Freaker wenn es schneit oder Stürmt denn diese Scheren sich nicht um Temperaturen. Auch das Crafting System wird uns ein wenig gezeigt mit dem wir aus nahezu allem was wir finden können tödliche Mordinstrumente bauen.

Die sogenannte Survival Vision zeigen uns mögliche Fallen oder Feinde. aber auch Spuren zu dem vermissten Freund. Statt einen Damm zu sprengen und die Freakers die Arbeit lassen zumachen stürzt sich der Held diesmal direkt in eine Schlacht und demonstriert damit wie viele verschiedene Waffentypen uns erwarten. Auch wenn das nur der Anfang der Masse an eben diesen war.

Das neue Video, in dem sich der Creative Director John Garvin und Sam Witwer unterhalten und auch das alternativ Gameplay zu sehen ist, haben wir hier für euch: