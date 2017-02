De-Formers: Multiplayer-Arena-Spiel wird verschoben

Addon The Order: 1886 – Requiem angekündigt! (Aprilscherz)

Nach dem großen Erfolg von The Order: 1886 hat Sony nun ein Addon für den Titel angekündigt, der im Juni 2015 erscheinen soll. Ru Weerasuriya, Creative Director und Mitgründer von Ready at Dawn gab der Presse am gestrigen Abend in Santa Monica einige Informationen an die Hand: "Nachdem wir so viel positives Feedback auf den kompakten und linearen Handlungsstrang von der Community erhalten haben, sind wir mit Sony gemeinsam zu dem Ergebnis gekommen, dass wir ein Addon für The Order 1886 entw