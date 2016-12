Dead by Daylight – „Free to Play“- Wochenende

Multiplayer Horrorspiele erfreuen sich immer größerer Beliebtheit, so auch der Titel „Dead by Daylight“. Der asymmetrische Horror-Multiplayer wurde von den kreativen Köpfen von Behaviour Interactive erschaffen. Der Publisher gab kürzlich bekannt, dass „Dead by Daylight“ dieses Wochenende kostenlos auf Steam spielbar sein wird.

Ihr werdet in „Dead by Daylight“ entweder als übermenschlicher Killer agieren oder zusammen mit 3 weiteren Mitspielern versuchen zu entkommen. Ihr spielt auf verschieden Horror-Karten, welche beinahe zu klischeehaft sind. Ein Finsterer Wald mit einer Hütte, gruselige Ruinen, ein altes Lagerhaus und ein Maisfeld neben einer alten Hütte. Natürlich wird der Titel kontinuierlich um Maps und Killer erweitert.

Ihr könnt in die Rollen verschiedener Killer schlüpfen, welche alle besondere Fähigkeiten besitzen.

Dead by Daylight – Diese Killer warten auf euch!

Der Fallensteller: Ein kaltblütiger Mörder der Bärenfallen platziert.

Der Geist: Der leise Tod, der wie ein Schatten über die Map schwebt

Der Hinterwäldler: Der mit der Kettensäge – wie in jedem guten Horrorfilm.

Die Krankenschwester: Sie hat die besten Tage hinter sich und teleportiert sich mit ihrer Spezialfähigkeit über die Map, um ihre Opfer zu jagen.

Der Wandler: Nein, hierbei ist nicht von Dito die Rede – Micheal Myers triffts eher!

Außerdem plant das Entwicklerstudio schon einen neuen Killer: The Crawler. Dieser Name erinnert mich etwas an The Exorzist.

Wer neugierig ist, aber sich bis jetzt noch nicht zu einem Kauf hinreißen lies, sollte dieses Wochenende mal auf Steam vorbeischneien, denn passend zum nahenden 4. Advent könnt ihr „Dead by Daylight“ ein Wochenende kostenlos testen. Falls euch der Titel gefällt, könnt ihr ihn zur Zeit zum Aktionspreis von 13,99 kaufen. Der Normalpreis liegt bei 19,99€.

Weitere Details und der Download stehen bei Steam für euch bereit.