Dead Island 2: *Update* Stellenanzeige wird zum Lebenszeichen des Spiels

*Update*

Nun hat Eurogamer mal bei Deep Silver nachgefragt, wie es denn mit Dead Island 2 aussieht. Diese antworteten, dass sich das Spiel tatsächlich bei Sumo Digital in der Entwicklung befindet. Damit ist bestätigt, was wir alle gehofft haben. Wann es aber die ersten Infos dazu gibt, wurde noch nicht verraten. Vielleicht ist es ja auf der E3 2017 schon so weit.

Ursprüngliche Meldung

Es ist nun schon eine ganze Weile her, dass wir das letzte Mal etwas von Dead Island 2 gehört haben. Nachdem Koch Media das Projekt von Yager an die Entwickler von Sumo Digital übergeben hatte, war es ruhig geworden. Nun taucht der Name des Spiels aber zumindest in einer Stellenausschreibung von Sumo Digital auf.

In der Anzeige schreiben die Entwickler:

„Weiter sind wir unglaublich stolz, an den viel erwarteten Crackdown 3 (Xbox One) und Dead Island 2 (Multiplattform) und anderen spannenden aber noch nicht angekündigten Projekten zu arbeiten.“

Lange nichts mehr gehört

Es gab in der Vergangenheit immer wieder Gerüchte, dass das Projekt eingestellt sein könnte. Diese Stellenanzeige beweist somit das Gegenteil. Allerdings gibt es zum Spiel selber seit einiger Zeit keinerlei News. Die Entwickler und Koch Media schweigen größtenteils über das viel erwartete Spiel. So gibt es also weiterhin keinerlei Details über Dead Island 2, geschweige denn einen Releasetermin.

Für uns bleibt also nichts anderes übrig, als abzuwarten, bis die ersten News zu uns durchdringen. So lange empfehlen wir für euch nochmal den Trailer von der E3 2014. Wusstet ihr, dass der Spot sogar einen bronzenen Löwen in Cannes gewonnen hat? Dort werden jährlich die besten Werbe-Clips ausgezeichnet. Und mal ehrlich, der gehört wirklich mit zum besten, was es an Werbung gibt.