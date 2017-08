Dead or Alive 5: Last Round oder DoA 5: Your Money

Shut up an take my money, …

Dead or Alive 5: Last Round, tja so schnell war die letzte Runde dann wohl doch nicht vorbei. Denn seit zwei Jahren bekommen wir immer wieder gepfefferte Season Pässe für gepfefferte Preise. Das Ziel: Zahl viel und bekomme ein bisschen Virtuellen Stoff. Was wir damit sagen wollen erklären wir euch in diesem Artikel. Allerdings mit ein bisschen Ironie zur Sache

Junge, Junge, Junge – Unfassbare Zahlen kommen uns entgegen wenn wir uns einfach mal den Gesamtpreis von DoA 5: LR ansehen. Bisher war ja bekannt das dieses Spiel die Fans schon fast in den Finanziellen Ruin treibt. Wie teuer es allerdings wirklich wird haut euch vom Sessel. Last Round, die sich nun schon seit 2 Jahren zieht bekommt in regelmäßigen Abständen neue Season Pässe. Mit diesem bekommt ihr zwar keinerlei neue, große Aufregende Einzelspieler Mission oder eine fortführende Geschichte, nein, ihr bekommt „Kleidung“ und zwar sehr „wenig„. Wenig in Form von dem was eure, überwiegend weiblichen Charaktere, bedeckt. Nicht so in der Anzahl der „Outfits„, diese sind wirklich immens.

… oder lieber nicht

Im neuesten, dem siebten Season Pass, der euch mal so eben rund 75$ kostet sind ein paar Bikinis und Badehosen für eure Fighter erhalten. Die ersten Inhalte stehen euch dabei sofort zur Verfügung die anderen Bade-„Schlüppis“ bekommt ihr im Oktober und die letzten dann im Dezember. Denn zu Weihnachten braucht man ja bekanntlich neue Bikinis und Badehosen. Wenn ihr auf die anderen Season Pässe auch so viel Wert legt dürft ihr euch, mit a 92,99$ pro Pass, gerne bedienen. Ihr erhaltet also neue Virtuelle Kleidung für die 35 Charakter. Da man sich das Umrechnen in € einfach erspart hat nimmt einfach den Dollar Preis auch für uns. Rechnen wir also mal kurz. Zusammengefasst seid seid ihr da bei einem richtigen „Schnäppchen“. So bezahlt ihr für alles:

39,99€ Für die Vollversion

+92,99€ Season Pass 1

+92,99€ Season Pass 2

+92,99€ Season Pass 3

+92,99€ Season Pass 4

+92,99€ Season Pass 5

+92,99€ Season Pass 6

+74, 99€ Season Pass 7

Wow. 672,92€.

Okay, das lassen wir jetzt einfach mal so stehen und übergeben jeden selbst die Entscheidung ob ein Spiel das wert ist. Damit ihr euch zusätzlich noch selbst, von diesen Wunderbaren Exemplaren der neuen Season, überzeugen könnt haben wir für euch noch einen neuen Trailer. In dieser Zeit könnt man sich Gedanken über die Zahlen machen:

Also, konntet ihr euch noch einen sinnvollen Satz und eine Meinung bilden, nach dieser Zahl und diesen Bildern? Wir sind da sehr gespannt drauf. Schreibt es uns gerne in die Kommentare.