Dead Rising 4: Die Gründe für den Verzicht auf den Timer

Vor kurzem wurde bekannt, dass Dead Rising 4 auf einen Timer verzichten wird. In den vorherigen Teilen der Serie gab es noch eine Zeitbegrenzung. Wenn dieser vollständig abgelaufen war, war das Spiel zu Ende. Nun hat sich der Entwickler Bryce Cochrane Gegenüber Eurogamers geäußert und die Gründe hinter der Entscheidung erläutert.

Dead Rising 4 Entwickler nennt Gründe für das Weglassen des Timers

Nicht jeder Spieler fasst die angekündigte Änderung positiv auf. So befürchten einige, dass durch das Weglassen des Timers, Dead Rising 4 an seinem typischen Scharm einbüßen würde. Die Hintergründe dafür, nannte er in einem Interview von Euro-Gamers. In diesem sagt er:

Der Grund für den Verzicht auf den Timer ist die zunehmende Größe unserer Spielwelt. Wir wollen dass der Spieler die Möglichkeit hat die riesige Spielwelt zu erkunden und dort allerhand Dinge zu entdecken. Schon in Dead Rising 3 sorgte der Timer dafür, dass Spieler so einiges verpassten, was es im Spiel zu entdecken gab. Deshalb haben wir uns entschieden in eine andere Richtung zu gehen […] und den Spielern eine neue Erfahrung im Singleplayer-Modus zu bieten. Der Spieler erhält so die Möglichkeit die Welt frei zu erkunden und zu machen was er will.

Bedenkt man den Umfang den Dead Rising 4 bieten wird, macht diese Entscheidung durchaus Sinn. Denn obwohl die Spielewelt in etwa die selbe Größe hat wie Dead Rising 3, wird es drei Mal so viele Orte zu entdecken geben. Am 6. Dezember kann die Erkundung dann losgehen. Dann erscheint Dead Rising 4 für die PlayStation 4, XboxOne und den PC (Windows 10).