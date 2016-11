Und auf ein Neues! Denn die neuen Deals with Gold sind wieder da. Microsoft Major Nelson verkündete diese auf seinem Blog. Falls ihr im Besitz einer gültigen Gold-Mitgliedschaft seid, könnt ihr diese Angebote in Anspruch nehmen.

Deals with Gold: Mit Landschaftsimulator 17 und Worms

Mal wieder stellte Microsoft Major Nelson die neuen Deals with Gold auf seinem Blog vor. Dieses Mal handelt es sich um Spiele, die von Xbox Live Gold-Mitglieder günstiger erworben werden können. Der Farming Simulator 17, aber auch Spiele wie Worms sind bei diesen Deals with Gold mit dabei. Auch für Silber-Mitglieder gibt es Angebote. Dabei handelt es sich um Spotlight- Angebote, die aber bedauerlicherweise nur aus den beiden Titeln „Atari Flashback Classics Volume 1 & 2“ bestehen. Eine Liste der kompletten Angebote findet ihr unterhalb dieses Absatzes. Die Vergünstigungen können sich von Region zu Region unterscheiden. Alle Angebote könnt ihr bis zum 5. Dezember 2016 in Anspruch nehmen.

Xbox One Deals

Titel Type Rabatt Notiz Farming Simulator 17 Xbox One Game 15% DWG Duke Nukem 3D: 20th Anniversary World Tour Xbox One Game 30% DWG Breah & Clear: Deadline Xbox One Game 33% DWG Dead Island Retro Revenge Xbox One Game 50% DWG Nightmares From the Deep 2: The Siren´s Call Xbox One Game 30% DWG Letter Quest/Paranutical Activity Bundle Xbox One Game 50% DWG Rugby World Cup 2015 Xbox One Game 80% DWG Drawful 2 Xbox One Game 50% DWG Farming Simulator 17 – Premium Edition Xbox One Game 15% DWG Atari Flashback Classics Volume 1 Xbox One Game 40%-50% Spotlight Atari Flashback Classics Volume 2 Xbox One Game 40%-50% Spotlight

Xbox 360 Deals

Titel Type Rabatt Notes Worms Revolution Arcade 50% DWG Worms Ultimate Mayhem Arcade 50% DWG Worms 2: Armageddon Arcade 50% DWG Worms Arcade 50% DWG

Was haltet ihr davon? Und welcher der Deals with Gold gefällt euch am meisten?