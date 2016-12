Deals with Gold – Diese brandheißen Angebote gibts in der Nachweihnachtszeit für euch

Die Weihnachtstage sind vorbei und ihr räumt gerade noch die letzten Geschenkpapier-Fetzen beiseite. Neben einigen zusätzlichen Pfunden gab’s zu Weihnachten vielleicht auch das ein oder andere Geldgeschenk, mit dem ihr euer (virtuelles) Games-Regal aufstocken könnt. Dann auch Microsoft lässt es sich nicht nehmen, euch trotz der vergangenen besinnlichen Tage wieder mit den glühenden Deals with Gold zu überraschen.

Deals with Gold – heiße Angebote, um euch auf Neujahr einzustellen

Euch erwarten wie immer jede Menge Vergünstigungen für Xbox One und 360. Unter anderem bekommt ihr einen heißen Rabatt auf die Game of the Year Edition von „Dragon Age: Inquisition“ für die Xbox One. Zudem könnt ihr wieder mal die Reifen quietschen lassen denn „Need for Speed“ wandert für 20€ in euren Besitz. Außerdem gibt’s zum Aufwärmen eurer Daumen in der kalten Zeit auch auf der Xbox 360 einige Rabatte. Dort erwartet euch unter anderem ein Angebot von 67% auf „The Escapists“. Genauere Daten zu den aktuellen „Deals with Gold“ findet ihr unter diesen Zeilen.

Xbox One

Xbox 360