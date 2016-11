Deals with Gold: Elite Dangerous, Deadlight und noch viele mehr

League of Legends – Champion-Enthüllung: Camille

Neuer Champion enthüllt: Camille Vor einigen Tagen kündigte Riot einen neuen Champion an. Wir alle waren gespannt, was Riot sich dieses Mal einfallen lässt. Der Name des neuen Helden in der Kluft ist Camille – Der Stählerne Schatten. Schon der Name allein lässt Übles für jeden einsamen Helden auf der Map erahnen. Riot gab uns zu Anfang leider nur einen kurzen Teaser und einen Comic, welchen ihr euch auf der offiziellen Webseite von League of Legends ansehen könnt. ht