Deals With Gold: Rockband trifft auf Tropico

Resident Evil 7: Escape Room Events zum Horror-Schocker in ganz Deutschland

Fallschirmspringen und Minigolf sind so 2016! Wer das atemberaubende Action-Spektakel der Superlative im echten Leben sucht, folgt in letzter Zeit dem Trend und begibt sich mit Freunden in einen der neuartigen Escape Rooms. Die Aufgabe: Dem mit Rätseln gespickten Raum so schnell wie möglich entfliehen, dabei eine Menge Spaß haben und Adrenalin durch den Körper jagen. Die Resident Evil 7-Entwickler von Capcom haben sich gedacht: "Da setzen wir noch einen drauf", und kündigten an, zum Rel