Death Stranding: Es wird hart gearbeitet

Death Stranding läuft auf Hochtouren

Hideo Kojima, der Kopf der „Metal Gear Solid“ Reihe, ging mit dem Studio Konami vor geraumer Zeit getrennte Wege. Seither arbeitet er mit einem eigenen Studio an „Death Stranding“- einem Horror Spiel mit vielen bekannten Gesichter. Momentan wird hart daran gearbeitet, den Horror-Titel fertigzustellen.

Laut eigener Aussage kann Kojima im Moment die Nächte, sofern sie es zulassen und er nicht an „Death Stranding“ arbeitet, ruhigen Gewissens schlafen. Die Arbeit an dem neuen Werk scheint ausgezeichnet und nach Plan zu verlaufen. Obwohl man sich dazu entschied, dem Spiel bei der E3 keinen Platz einzuräumen, so soll es langsam ans Eingemachte gehen. Das neue Spiel wird zunächst als PlayStation 4 exklusiv Titel erscheinen und später dann eine PC Umsetzung bekommen. Ob wir das Game für die Xbox One erwarten dürfen, wissen wir leider zum jetzigen Zeitpunkt nicht. Sony erklärte, dass sogar schon eine spielbare Version des Star-bepackten „Death Stranding“, kurz DS genannt, bei ihnen vorliegt. Die Hauptarbeit von Kojima, der unter anderem mit den Regisseuren Guillermo del Toro (Pacific Rim, „Der Hobbit“-Triologie) und Nicolas Winding Refn (Valhalla Rising) befreundet ist, liegt vor allem in der Fertigstellung des „Drehbuchs“ von DS.

Stars, Sternchen, Schlotze im Trailer

Per Motion Capture sehen wir viele bekannte Größen aus Film und Fernsehen in dem Spiel. Allen voran auch den Hauptcharakter des Spiels – niemand geringeren als den in seiner Rolle als Daryl Dixon aus „The Walking Dead“ bekannt gewordenen Norman Reedus. Des Weiteren entdeckten wir bereits im ersten Trailer den Dänen Mads Mikkelsen und einen Mann, der dem bereits erwähnten Regisseur Guillermo del Toro gar nicht mal so unähnlich sieht. Wann „Death Stranding“ unsere Ufer erreichen wird, ist bisher unklar. Auch ist bisher weder ein weiterer Trailer, außer der im Jahr 2016 erschienene, noch ein Präsentation angekündigt. Das Game bleibt also weiterhin mysteriös. Hier noch einmal der Trailer zu dem neuen Horror-Game: