Death Stranding: Mads Mikkelsen im bombastischen 4K-Teaser Trailer

Dänische Delikatessen meets Metal Gear Solid – Hideo Kojima räumt endlich mit den Gerüchten auf und bestätigt mit seinem neuen Teaser-Trailer zum Action-Epos, dass die Schauspielikone aus Kopenhagen an der Seite des „The-Walking-Dead“-Stars Norman Reedus eine wichtige Rolle für Death Stranding spielen wird. Das Meisterwerk wurde gestern im Rahmen der Game Awards veröffentlicht, gemeinsam mit zwei vielversprechenden Postern im Kinofilm-Stil.

Die Game Awards liefern

Die alljährlichen Game Awards sind immer wieder für einen Kracher gut. Auch in diesem Jahr folgte Ankündigung auf Ankündigung. Gerade frisch gepitched wurde der neue Free-to-play-Titel Dauntless. Kojima Studios, in Person vom Metal-Gear-Großmeister selbst, hat uns mit dem Teaser-Trailer keine wirklich neuen Informationen zum Spiel selbst verraten, aber bei solch einem bombastischen Ensemble und den Gänsehaut-erregenden Einstellungen, die das Video uns präsentiert, können wir dem Entwicklerteam des Titels, der sich bisher bewusst jedem typischen Genre entzieht, nicht wirklich böse sein. Der Trend, beliebte Schauspieler in Videospielen zu verbauen, hält weiter an.

Death Stranding soll, so hat Kojima bereits im Sommer angekündigt, mehr als nur ein reiner Action-Titel werden. Über die Action hinaus sollen wir als Spieler „noch etwas anderes finden, das nicht in die uns bekannten Begriffe passt“. Die japanische Entwicklerlegende hält sich in Bezug auf sein neues Baby bewusst bedeckt. Was wir dem Trailer entnehmen können ist nur, dass wahrscheinlich Elemente aus einer Vielzahl altbekannter Genres vermengt werden: Sci-Fi, Horror, Mystery – Alles scheint möglich.

Wird das Star-Ensemble noch erweitert?

Zum Teaser-Trailer selbst müssen wir wohl keine großen Worte verlieren, denn das bombastische Video, das in 4K dargestellt werden kann, spricht für sich selbst. Nur die Figuren, die wir zu Gesicht bekommen, werfen bei uns einige Fragen auf: Ist die erste Person, die im Trailer zuerst erscheint, nur eine Hommage an die Regie-Ikone Guillermo del Toro oder wird der Mexikaner selbst eine Rolle in Death Stranding übernehmen?

Mit einer Interaktion zwischen dem Helden del Toro und dem Schurken Mads Mikkelsen innerhalb des Videospiel-Kosmos hätten wir wirklich als letztes gerechnet. Dass der vielseitige Däne, der sich sowohl im Blockbuster- (Casino Royale) als auch Arthouse-Bereich (Men & Chicken) wohlzufühlen scheint, allen durch sein Auftreten einen formidablen Bösewicht abgibt, hat er trotz einer mäßig geschriebenen Rolle gerade erst in „Doctor Strange“ bewiesen. Der Schritt vom Marvel-Universum zum Videospiel ist dann nur noch ein kleiner.

Uns macht der Teaser-Trailer zu Death Stranding so richtig heiß auf mehr. Gerüchte sprechen von einer Entwicklungszeit bis mindestens 2018. Der Titel soll auf dem PC und der PS4 erscheinen.

Was haltet ihr von der Entwicklung, Schauspieler in Videospiele zu integrieren? Seid ihr Fans der abgedrehten dänischen Produktionen und liebt ihr Mads Mikkelsen genau wie wir?