Destiny 2: Activision spricht über Hard-Reset und zeigt uns The Farm

Die Verantwortlichen von Activision reden in den vergangenen Tagen recht ausführlich über den kommenden Online-Shooter Destiny 2. Zuletzt wurde uns versprochen, dass der erste Raid aus dem von Bungie entwickeltem Spiel etwas ganz Besonderes sein wird, wie wir es vorher noch nicht gesehen haben. Nun äußerte sich Eric Hirshberg, Publishing-CEO von Activision, zu dem Hard-Reset des Charakter-Fortschritts.

Keine einfache Entscheidung

In den zweiten Teil des Action-Spiels könnt ihr eure Hüter aus dem ersten Teil mit herüber nehmen. Jedoch wird jeglicher Fortschritt durch den Hard-Reset gelöscht und ihr fangt trotzdem wieder bei Null an. Hirshberg entschuldigt sich für diese Entscheidung, aber sie sei eben notwendig, um neue Spieler nicht bereits vorher abzuschrecken:

„Destiny 2 ist eine Fortsetzung mit einem Hard-Reset. Diese Entscheidung wurde keineswegs einfach getroffen. Es wurde ausführlich diskutiert, da wir uns in einem fortlaufendem Universum befinden, in dem die Investitionen der Spieler von dauerhaftem Wert sind. Aber Für neue Spieler ist es abschreckend, in solch ein Universum einzusteigen.“

Weiter sagt Hirshberg, dass viele Neuerungen ohne den Reset nicht möglich gewesen wären. Welche Neuerungen das am Ende sind, erfahren wir spätestens mit dem Release des Spiels am 6. September 2017. Dann erscheint Destiny 2 für die Xbox One und die PlayStation 4. Spieler auf dem PC müssen sich bis Oktober gedulden. Dann wird das Spiel in Blizzards Battle.net verfügbar sein.

The Farm ist der soziale Treffpunkt

Weiter zeigen uns die Verantwortlichen von Bungie in Zusammenarbeit mit den Kollegen IGN den neuen sozialen Treffpunkt in Destiny 2. Dieser trägt den Namen The Farm. Das ganze gibt es in viereinhalb Minuten recht ausführlich zu sehen.