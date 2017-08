Destiny 2: Alle Pre-Order Inhalte im Ãœberblick

Destiny 2: Die Charaktere stellen sich vor

In kürzlich veröffentlichten Trailer stellen sich die fünf Charaktere von Destiny 2 vor. Darin erzählen sie kurz und knapp, wer sie sind und für was sie kämpfen. Diese Art von Trailer-Vorschau wollen Bungie wohl bis zum Release am 6. September 2017 fortführen. Die Kämpfer in Destiny 2 https://www.youtube.com/watch?v=hfqqhdrjfWE Hawthorne ist eine Überlebende, welche blieb um zu kämpfen, als alles verloren war. https://www.youtube.com/watch?v=3DCwCZnAH9Q Comman