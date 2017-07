Destiny 2 Beta: 30 Minuten Gameplay-Videos

Kampagnen-Gameplay im Video

Seit gestern konnten sich PlayStation 4 Besitzer eines Pre-Load-Codes bereits ins Getümmel der Destiny 2 Beta begeben und einen kleinen Vorgeschmack darauf bekommen was ihnen als Hüter so alles bevorsteht. Demnach haben wir jetzt natürlich schon einige Gameplay – Videos zu sehen bekommen. Ersteres lässt uns ein wenig auf die Kampagne sehen und erzählt uns das es die neue Aufgabe ist Ghaul und seine extrem, blutrünstige Horde zurückzuschlagen. Das ganze ist in wirklich packenden Sequenzen verpackt die definitiv Lust auf mehr machen. Packende Szenenen und gute Kämpfe wie wir sie aus dem ersten Teil kennen und lieben gelernt haben.

PvP im 4 gegen 4

Das zweite Video was wir gefunden haben lässt uns in den Multiplayer Part vom zweiten Destiny Teil hineinsehen. Wir haben in der Beta zwei verschiedene zur Auswahl zum einen steht den Spielern hier Countdown zur Verfügung und Kontrolle. Neu hingegen ist das man sich diesmal auch in einem 4 gg 4 Teamformat gegenseitig beweisen wer der Stärkere Hüter von allen ist. Wer weiterhin an der Open-Beta teilnehmen möchte der kann sich immernoch Destiny 2 Vorbestellen. Allerdings sind ab Freitag dieser Woche sowieso alle Spieler Herzlich eingeladen selbst das Spiel auszuprobieren. Heute Abend startet für Xbox One, nur Destiny 2 Vorbesteller oder Spieler die sich noch einen Code gesichert haben, ab 19:00 Uhr ebenfalls der Zugang.