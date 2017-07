Destiny 2 Beta: Alle bisher bekannte Fehler in der Übersicht

Pokemon GO – Alle Infos zum GO-Fest

Es ist soweit. Pokemon Go feiert am Samstag, den 22. Juli, sein einjähriges Bestehen. Safari-Zonen, legendäre Pokemon, Mysteriöse Herausforderungen und Bonbon-Boni. Was alles während und nach dem Event auf euch zukommt und ob ihr wirklich nach Chicago fliegen müsst, um einzigartige Pokemon zu fangen, erfahrt ihr hier im Überblick: GO-Fest in Chicago Das offizielle GO-Fest findet am 22. Juli in Chicago statt. Jedoch müssen Spieler auf der ganzen Welt dafür sorgen, dass eine glob