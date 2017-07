Destiny 2 Beta: Guide zur Mission Homecoming und 3 Exotische Waffen

In der Destiny 2 Beta könnt ihr drei exotische Waffen ausprobieren. Diese basieren auf eurer Entscheidung, entweder den Titanen, Warlock oder Jäger zu spielen. So habt ihr die Möglichkeit, als Einsteiger alle 3 Klassen einmal auszuprobieren und zu testen. Möglicherweise wollt ihr aber auch pünktlich zum zweiten Teil eure Klasse wechseln. Ihr solltet aber auf jedenfall nicht auf die 3 exotischen Waffen verzichten, denn diese können alle anlegen und ihr könnt euch so mit eurer Lieblingsklasse und Waffe in den Multiplayer stürzen. Solltet ihr in der Mission Homecoming nicht weiterkommen oder wollt sie möglichst schnell beenden, damit ihr endlich den Multiplayer spielen könnt. haben wir hier einen Guide für euch zusammengestellt. Viel Spaß mit den neuen Waffen und der gewonnenen Zeit.

Verschiedene Waffen für verschiedene Klassen

Nach der ersten Cutscene geht ihr durch einen brennenden Korridor. Dort erwarten euch ein paar Cabal. Nachdem ihr diese beseitigt habt, geht ihr einfach den vorgeschriebenen Weg weiter. Dort werdet ihr auf Cayde-6 treffen. Dieser wird euch ein paar Waffen zustecken, damit ihr euch vorerst ein bisschen mit den verschiedenen Waffenarten vertraut machen könnt. Zu diesen gehören kinetische, Energie- und Stärkewaffen. Geht ihr weiter, werdet ihr schnell auf Lord Shaxx treffen, welcher euch Zugang zur Ausrüstungskammer gibt. In dieser findet ihr auch schon die exotische Waffe. Wenn ihr bis dahin als Titan gespielt habt, erhaltet ihr das Automatikgewehr „Sweet Business„. Als Jäger bekommt ihr die Pistole „Sunshot“ und als Warlock könnt ihr euch auf das den „Risk Runner“ freuen. Ab hier geht es dann erst richtig los.

Stürmischer Auftakt

Ihr folgt einfach diesem Korridor, bis ihr zum Hangar kommt. Auf dem Weg dahin befindet sich euer Zenturio. Der Zenturio ist mit einem massiven Schild ausgerüstet und hält mehr aus als die normalen Legionäre, die ihr vorher schon getroffen habt. Ihr solltet danach auf die Andockbuchten treffen. Diese sind auch wieder gefüllt mit Feinden. Wenn ihr die Schergen beseitigt habt, trefft ihr auf Zavala, Commander der Titan-Vorhut. Danach tretet ihr zusammen mit ihm gegen drei größere Wellen von „Cabals“ an. Ihr solltet dabei unbedingt auf die Kommandos achten, die Zavala euch zuruft. So erschafft er einen Schild, um euch kurzzeitig vor immensem Schaden zu bewahren. Hier ist die beste Möglichkeiten gekommen, um ein bisschen Munition zu sparen und sich in den Nahkampf zu stürzen oder aber mit der Sniper einen Überblick zu verschaffen und ein wenig zu lernen.

Habt ihr die Gegnerhorden überstanden, so wird euch aufgetragen, nach dem Sprecher zu suchen, während der Kommandant der Titanen weiterhin den Bereich schützt. Ihr könnt nun direkt los oder aber noch ein wenig eure Kräfte ausprobieren. Denn hier brechen die Gegner nicht so schnell ab. Sollte euch kein Weg angezeigt werden wie ihr den Sprecher findet, habt ihr wahrscheinlich eines der Probleme, die in der Destiny 2 Beta etwas häufiger vorkommen können. Diese haben wir hier für euch zusammengefasst: Destiny 2 Beta: Alle bisher bekannte Fehler in der Übersicht . Aber auch wenn ihr euch verlaufen habt: Keine Sorge zur Panik.

Geht zum Standort von Zavala und von dort aus geradeaus und rechterhand führt euch eine Treppe nach unten in den nördlichen Turm. Dort angekommen sollte die Story schnell wieder einen Anschluss finden. Anschließend geht einfach an dem Wartungsroboter vorbei und ihr seid schon fast in der Kammer des Sprechers angelangt. Als nächstes werdet ihr auf Ikora Rey treffen. Ikora ist von der Warlock Vorhut und wird einigen „Cabals“ auf dem Weg ganz schön einheizen. Macht euch keine Sorgen und spart am besten eure Munition, ihr sollt nämlich ganz woanders hin. ihr müsst dann zum Kommandanten Schiff.

Seid ihr einmal durch die Doppeltür gegangen, in der ihr zu eurem Ziel gelangt, stehen euch wieder ein paar Kämpfe bevor. Wie gut, dass ihr eure Munition im vorherigen Abschnitt aufgehoben habt. Besiegt die Gegner am besten mit gezielten Schüssen auf die umliegenden explosiven Materialien. Das bringt euch nicht nur mehr Punkte, sondern auch noch einen saftigen Schadensbonus auf umliegende Gegner. Nachdem ihr dort einige Bösewichte aus dem Weg geräumt habt, wartet Amanda Holliday darauf, euch zum Kommandanten Schiff mitzunehmen.

Auf dem Schiff gelandet

Auf dem Schiff gelandet müsst ihr direkt über zwei Rampen, die wie zu erwarten voll mit Gegnern sind. Einmal flink durch die Wilden Horden durchmarschiert, müsst ihr euren treuen Freund, den Geist, in ein Netzwerk hochladen. Ist dies geschehen, erwartet euch schon der nächste Schritt. Ihr müsst den Schildgenerator finden. Wenn ihr euch umseht, werdet ihr einen weiteren Weg finden, dem ihr einfach nur folgen müsst. Am Ende erwartet euch dann Pashk, the Searing Will. Am besten ihr verwendet ihr hier eine Kraftwaffe und nutzt die umherstehenden Säulen und gezielte Schüsse auf den Kopf, um mit ihm, schon fast spielend, fertig zu werden.

Der nächste größere Gegner lässt allerdings nicht so lange auf sich warten. Ihr müsstet nun außerhalb der Schiffshülle sein. Ihr trefft auf Cabal Gladiators und Psion sowie ihrem Anführer Brann, The Unbent Blade. Bei diesem ist der Sieg ein wenig schwerer. Nutzt am besten den gesamten zur Verfügung stehenden Raum, um euch von ihm fernzuhalten. Der gegnerische Anführer hat ganze drei Energiebalken und greift euch mit fast übermächtigen Angriffen an. Sobald er seine Kräfte auflädt, solltet ihr außer Reichweite sein und ihn aus der Distanz mit euren Kräften und Kraftwaffen angreifen. Herkömmliche Waffen rauben euch nur unnötig Zeit und brauchen eine ganze Weile, um den Feind zu plätten.

Wenn ihr Brann auf die Bretter geschickt habt und sich der weitere Weg eröffnet, habt ihr es vorerst nur noch mit leichteren Feinden zu tun. Eine leichte, aber auch gefährliche Variante ist hier, euch an den Rand eines Abgrunds zu begeben und die Feinde einen nach dem anderen über die Kante zu schubsen. Dabei ist Vorsicht geboten, denn sonst landet man schnell in selbigem. Ihr könnt euch aber auch der herkömmlichen Strategie aus Ducken und Schießen verschreiben – ganz wie ihr möchtet.

Sobald ihr das Schlachtfeld gesäubert habt, solltet ihr euch äußerst vorsichtig auf die untere Plattform begeben. Dort trefft ihr auch schon auf den dritten namentlichen Charakter. Der wiederrum kann es mit seinen zwei vorangegangenen Mini-Bossen nicht aufnehmen. Nehmt euch einfach die Waffe, mit der ihr am besten umgehen könnt und schießt ihm mitten auf den Kopf. Er sollte schneller zusammensacken als er aufgetaucht ist. Nun könnt ihr endlich zum langersehnten Schildgenerator vorrücken.

Der letzte Akt

Dort angekommen werdet ihr eine Turbine mit rotierenden Armen sehen. Auch hier kann man wieder Munition sparen. Der Schwachpunkt der Turbinen befindet sich direkt im mittleren Abschnitt. Dabei zu beachten ist, dass ihr die rotierenden Arme nicht berührt. Diese würden euch sofort umbringen. Nach ein paar Treffern sollte die Turbine euch keine Probleme mehr machen. Wenn das also erledigt ist, ist es an der Zeit, sich Ghaul persönlich anzunehmen. Von den Turbinen zum Platz, an dem ihr den Anführer der Invasoren trefft, erwartet euch keine Kämpfe mehr und ihr könnt nun die letzte Cutscene der Beta genießen.

Solltet ihr die Mission noch einmal mit einer anderen Rasse spielen, bekommt ihr wie eingangs erwähnt eine neue exotische Waffe und natürlich auch einen Überblick über die Kräfte der neuen Klassen. Ansonsten könnt ihr euch ab jetzt in den beiden 4vs4 Multiplayer-Matches mit den anderen Hütern messen.