Destiny 2 Beta: Pre-load startet heute – Alles was ihr wissen mÃ¼sst

Endlich ist es soweit und wir alle können Destiny 2 schon mal vorab in der Beta-Version ausprobieren. Darauf könnt und solltet ihr euch ab jetzt vorbereiten. Ab sofort könnt ihr schon einmal den Beta Client herunterladen. Der Destiny 2 Beta Preload ist derzeit nur für die Konsolen PlayStation 4 und Xbox One erhältlich. PC Spieler müssen sich noch in Geduld üben. Ihr könnt also massenhaft wertvolle Zeit zum zocken der Beta sparen, wenn ihr mit dem Download schon heute anfangt.

Jetzt kommt der Clou an der Sache – Die Beta für Destiny 2 ist zwar erst ab dem 21. Juli für alle Welt spielbar, doch Ungeduldige können schon am 18 Juli starten. Dies gilt für alle unter euch die Destiny 2 vorbestellt haben. Damit bekommt ihr nämlich einen Beta-Code der es euch möglich macht schon vor allen anderen zu spielen. Wenn ihr Glück habt könntet ihr allerdings auch einen gewinnen. Vereinzelt werden diese Beta-Codes nämlich verlost. Aber auch wenn man keinen Code bekommen hat darf man, zumindest am Wochende vom 21.Juli bis 24.Juli spielen.

Wann startet die Destiny 2 Beta?

Playstation 4 Spieler stürzen sich als erstes wieder in die Schlacht.

Für sie beginnt der Kampf schon am Dienstag, den 18.Juli um 19:00 Uhr.

Für Nicht-Betacode-Bestitzer Freitag, den 21.Juli, um 19:00 Uhr

Xbox Spieler starten etwas Später.

Am Mittwoch, den 21.Juli 19:00 Uhr für alle Beta Code Besitzer

Offiziell wird die Beta am Montag, den 24.Juli um 6:00 Uhr für alle beendet

Was erwartet mich in der Destiny 2 Beta?

In der Beta werdet ihr die Inhalte spielen dürfen die ihr auf der E3 bewundern durftet das bedeutet:

Storymission „Homecoming“

den Strike „The Inverted Spire

PVP-Modi „Countdown“ und „Control“

Zwei Maps: „Midtown“ und „Endless Vale“

Drei Charaktere: Arcstrider für Jäger, Sentinel für Titanen und Dawnblade für Warlocks

Am letzten Tag: Zugriff auf dem Social Space: „Farm“

Bei Arcstrider, Sentinel und Dawnblade handelt es sich um sogenannte Subklassen die allesamt neu im Destiny-Universum sind.

Wie starte ich den Preload der Destiny 2 Beta?

Wer sich das Spiel bei Amazon, Gamestop oder ähnlichen vorbestellt hat sollte derzeit schon einen neun Stelligen Code bekommen haben. ihr meldet sich also auf Bungie.net an. und folgt den Anweisungen auf der Seite. Am Ende erhaltet ihr euren Preload Code den ihr wie gewohnt im Xbox Store oder PSN Store einlösen könnt. Für alle die sich das Spiel direkt aus ihren Konsolen zugehörigen Store vorbestellt haben euch sollte bei einer schnellen Suche nach Destiny 2 die Beta direkt zum Preload zur Verfügung stehen.

Fall ihr noch mehr Hilfe braucht gibt es hier den passenden Reddit-Post.

Wir wünschen Viel Spaß, Hüter.