Destiny 2: Beta Version ist bereits mehrere Monate alt

Skyrim: Gameplay-Video zeigt die Nintendo Switch-Version

Elder Scrolls Freunde aufgepasst: Uns erreicht frisch von der ComicCon in San Diego ein Video, was die Nintendo Switch-Version von The Elder Scrolls 5: Skyrim zeigt. So könnt ihr in dem Video von den Kollege von IGN einige Szenen aus dem Spiel und die Bewegungssteuerung sehen. Ist Link der Dragonborn? Diese Art der Steuerung ist eine der speziellen Neuerungen, die es mit der etwas anderen Version von Skyrim geben wird. Weitere sind ebenfalls in dem Video zu sehen. So sorgt die Zusammenarb