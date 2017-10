Destiny 2: Bungie sammelt Wünsche von Spielern

Die Entwickler vom zuletzt erschienen Destiny 2 arbeiten zurzeit am ersten DLC vom Spiel, welcher bald erscheinen soll. Um diese Erweiterung, die den Namen „Fluch des Osiris“ tragen wird, perfekt zu machen, möchten sie auf die Wünsche der Fans eingehen. Zurzeit sieht es danach aus, dass diese Spiel-Erweiterung nur für die Xbox und die PS4 erscheinen wird. Denn leider müssen PC Spieler noch bis zum 24.Oktober auf den zweiten Teil von Destiny warten.

Nur einige Tage nach der Veröffentlichung des MMO-Shooters gaben die Entwickler bekannt, dass bereits an dem ersten Download Content gearbeitet wird. Dieser soll wie schon erwähnt den Namen „Fluch des Osiris“ tragen. Hierbei soll viel neuer Content auf euch warten wie zum Beispiel neue Story-Missionen, Abenteuer und frische Elemente für den Coop-Modus. Zudem sollen vor allem die Vorschläge der Community beachtet werden. Aus diesem Grund bitten die Jungs von Bungie auch gerade um euer Feedback.

Indiz hierfür ist ein Tweet von Game Director „Christopher Barrett“, der euch dazu auffordert, eure Wünsche ans Entwicklerteam zu äußern. In den Kommentaren merkt ihr deutlich, dass sich viele Spieler sich mehr Loot und einen erhöhten Fokus auf den Endgame-Content wünschen.

What would you most like to see in the first expansion? #Destiny2

— Christopher Barrett (@cgbarrett) 5. Oktober 2017