Destiny 2: Details zum Hotfix 1.0.1.3

Destiny 2: Über 1 Million Spieler gleichzeitig online

Der MMO-Shooter "Destiny 2" ist vor allem von Fans des Vorgängers heiß begehrt. Deshalb ist es nicht verwunderlich, dass am Wochenende die Millionengrenze von gleichzeitigen Spielern geknackt wurde. So wurden am Samstag mehr als 1,2 Millionen Spieler gleichzeitig vermeldet. Wie viele nun jeweils auf der PlayStation 4 und Xbox One online waren, ist nicht bekannt. Allerdings haben sich Bungie auf Twitter für dieses Erfolg bedankt. Thank you all so much for playing, Guardians! Right no