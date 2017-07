Destiny 2: Die Beta kÃ¶nnt ihr lÃ¤nger spielen

Bungie lässt uns noch ein wenig mehr Zeit

Freudige Nachricht für alle Destiny-Fans. Die Beta, die eigentlich heute um 6 Uhr hätte enden sollen, wird noch etwas länger spielbar sein. So haben die Fans des Loot-Shooters nun etwas länger um sich die Beta zu Gemüte zu führen. Ihr könnt die Multiplayer Modi Testen oder aber auch die bereitgestellte Mission: Homecoming spielen. Wer es noch nicht getan hat und auf den letzten Drücker noch die 3 Exotischen Waffen austesten will der darf sich bei unseren Beta-Guide gerne schlau lesen. Diesen haben wir noch einmal für euch verlinkt: Destiny 2 Beta: Guide zur Mission Homecoming und 3 Exotische Waffen.

Überraschend hat uns Bungie noch etwas mehr Zeit zum Testen gegeben so heißt es auf Twitter:

The Destiny 2 Open Beta has been extended through Tuesday 7/25 for additional service testing. Expected completion is 6 PM PDT.

Wir können noch bis Mittwoch spielen.

Ursprünglich sollte die Beta heute ihr Ende finden. Allerdings haben die Spieler laut der Twitter Ankündigung nun noch bis zum Mittwoch, den 26.Juli um 3 Uhr Morgens unserer Zeitrechnung die Möglichkeit um das Abenteuer auszukosten. Letzte Woche erhielten wir ja schon die Nachricht das die jetzige Beta schon auf einer alten, mehrere Monate zuvor produzierten, Version läuft. Viele Fehler sind intern wohl schon geregelt. Auf dieser Grundlage gab uns, der Entwickler, noch zu verstehen dass die Test-Runde nun noch etwas länger bestehen bleibt damit man an weiteren Problemen noch weiterhin einiges analysieren kann.

Destiny 2 wird für die Konsolen am 6.September 2017 bereitstehen. Die PC-Umsetzung wird noch ein wenig länger auf sich warten lassen. So werden sich die Gamer an den Rechnern noch bis Ende Oktober gedulden müssen.

Habt ihr die Beta schon gespielt? Konntet ihr euch vielleicht sogar noch einen Beta Code ergattern? Erzählt uns gerne was ihr so in der Beta alles angestellt und erlebt habt.