Destiny 2: E3-Trailer gibt mehr Infos zur Story

Auf der E3-Pressekonferenz von Sony wurde nun ein Trailer zu Destiny 2 gezeigt, der uns weitere Details zu Gegnern, neuen Strikes und verfügbaren Waffen zeigt.

Im Story-Trailer lernen wir unter anderem den Antagonisten Dominus Ghaul kennen. Dieser wird als Gegner in einem neuen Strike fungieren und ist maßgeblich an der Zerstörung der Letzten großen Stadt beteiligt. Des Weiteren dürfen wir einen Blick auf neue Waffen wie zum Beispiel Schwerter, Granatwerfer oder Railguns werfen.

Destiny 2 – Our Darkest Our Trailer (E3 2017)

Destiny 2 wird am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Die PC-Version wird am 24. Oktober nachgereicht. Zudem erwarten wir in Kürze erste Informationen bezüglich Startzeiten der Closed-, sowie der Open-Beta.