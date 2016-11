Eine schmackhaften „Destiny“-Hinweis gab euch der Entwickler Bungie bei den wöchentlichen Updates. Bringt dieser uns Aussicht auf mehr?

Das an „Destiny 2“ momentan gearbeitet wird, ist kein Geheimnis. Denn beide Entwickler, Bungie und Activision, haben dies bestätigt. Laut ihnen könnt ihr euch 2017 auf einen weiteren „Destiny“-Teil freuen. Aber diese Informationen stillen unseren Wissensdurst nicht. Wir wollen mehr wissen zum Thema: „Destiny 2“.

Destiny 2: Enthüllung auf der PlayStation Experience?

Aus dem Gespräch von Entwickler und Destiny-Fans im letzten wöchentlichen Update ging hervor, dass es ein neues Event für die nächsten zwei Wochen geben wird. Dieses findet aufgrund von Thanksgiving statt und heißt „Random and Light“. Dies ist vor allem für die Anfänger unter euch von Bedeutung.

„Eine Woche nach dem Thanksgiving-Event werden wir unsere Taschen packen und nach Anaheim in CA reisen. Weswegen wir dort hinreisen, ist ein Geheimnis. Aber wir werden bald am Ziel angekommen sein.“ schreibt Bungie´s David „Deej“ Dague.

Am 3. und 4. Dezember findet die PlayStation Experience in Anaheim statt. Ein paar Tage vor dieser Veranstaltung ist auch die alljährliche The Game Awards Show. Dieses berühmte Event ist dafür bekannt, dass dort so manche Spiele ihr „Coming-out“ hatten.

Jetzt stellt sich uns die Frage: Könnte es sein, dass euch „Destiny 2“ dort das erste Mal gezeigt wird? In Form einer öffentlichen Demo? Oder, ob wir dies erst zur PlayStation Experience sehen werden? Dann wollen wir mal hoffen, dass die Zeit zwischen „Destiny“ und „Destiny 2“ für uns noch etwas neuen Inhalt bereithält.

Was haltet ihr davon? Würde ihr euch „Destiny 2“ kaufen? Und schaut ihr die Games Awards?