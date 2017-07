Destiny 2: Erste Einblicke in den Social-Space

„The Farm“ löst den „Turm“ ab

Wir haben für euch neue Einblicke in den Social-Space von Destiny 2. Dieser war gestern für eine kurze Zeit in der Beta-Phase erkundbar. Viele Spieler nutzten natürlich gleich die Gelegenheit Gameplay-Videos zu teilen. Wenn ihr also keine Zeit hattet euch „The Farm„, diesen Namen trägt der Social-Space, anzusehen. Dann habt ihr hier gleich mal die Gelegenheit dazu.

Der Platzt ist weitaus ruhiger und bietet ein idyllisches und zugleich auch bedrückendes Flair. Im Gegensatz zu dem altbekannten, großen Andockbuchten und breiten Gängen, die wir vom ersten Teil der Reihe gewohnt sind, haben wir hier schon fast eine „Bauernhof“ Umgebung. Allerdings mit deutlichen mehr Technik-Kram. Sehen wir mal über dieses ruhige Plätzchen hinaus so haben wir in der Ferne ein riesen Wrack, Trümmer und Zerstörung in der Ferne. Wenn ihr im vorangegangen Destiny schon Freude an den „lustigen“ Bällen hattet die ihr hier und da mal findet konntet so habt ihr diesmal passend zwei Tore dazu. So könnt ihr, während ihr Beispielsweise auf eure Freunde wartet oder einfach mal eine Weile nichts erlegen wollt, gemütlich eine Runde Kicken gehen. Desweiteren sehen wir ein schöne Wassermühle, eine Lounge mit gemütlichen Lagerfeuer und einen großen See. Alles jedoch in bedrückenden, abendlichen Licht und die schon erwähnte Zerstörung von Außerhalb.

Natur statt Technik

Die unten eingebundenen Videos zeigen euch was es noch so alles zu entdecken gibt.

Die Beta wurde nun bis Mittwoch um 3 Uhr verlängert. Ob der Social-Space jedoch noch einmal in dieser Zeit offen sein wird ist bisher noch nicht bekannt. Xbox One Besitzer und PlayStation 4 Spieler müssen sich allerdings auch nicht mehr ganz so lang gedulden. Denn am 6.September 2017 könnt ihr wieder zurück ins Universum und die neuen Feinde zu besiegen.