Destiny 2: Erster DLC schon Ende des Jahres?

Chessaria: The Tactical Adventure – Taktiker aufgepasst

Adventure trifft Schach Chessaria: The Tactical Adventure ist ein Neueinsteiger in der Spielwelt. Wir finden es sieht ganz interessant aus. Welche Infos wir darüber haben, möchten wir gerne mit euch teilen. Ein neues Taktik-Game kommt bald auf den Markt. Sein Name: Chessaria: The Tactical Adventure. Die Entwickler beschreiben es als episches Fantasy-Abenteuer mit der strategischen Intensität von Schach. Es soll also eine Mischung aus Fantasy-Abenteuer und Schach sein. Klingt ziemlich