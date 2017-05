Destiny 2: Inhalte der Story und des Gameplays

Der große Livestream von Bungie und Activision ist vorbei und wir wurden regelrecht zugeschüttet mit Informationen zu Destiny 2. Um da den Überblick bei all den Videos und Inhalten zu behalten, haben wir in einigen News schon einige Dinge zusammengefasst. Jetzt kommen wir zu der Story und einigen neuen Dingen vom Spiel selber.

In der Handlung von Destiny 2 ist es so, dass die letzte sichere Stadt der Erde zerstört und von einer feindlichen Armee besetzt wurde. Diese nennt sich die Rotlegion und wird angeführt von Lord Ghaul. Eure Aufgabe ist es, als Hüter (Guardian) diese schier übermächtig erscheinende Armee zu besiegen und eure Heimat zurückzuerobern. Da Lord Ghaul aber den Hütern ihre Macht entzogen hat, liegt es nun an euch, dass Universum zu bereisen, Ausrüstung zu finden, eure Fertigkeiten zu verbessern und die Helden der Menschheit wieder zu vereinen.

Euren Hüter dürft ihr wieder selbst kreieren und eine der Klassen Warlock, Hunter oder Titan wählen. Dazu gibt es neue Unterklassen wie Arcstrider, Sentinel und Dawnblade. Eure Reise durch das Universum führt euch auch auf neue Planeten. So landet ihr in Destiny 2 unter anderen auf Titan, Io, Nessus und die europäische Dead Zone der Erde.

Neue Planeten

Titan – einer der Saturnmonde, auf dem Commander Zavala die Truppen neu formiert, um Ghaul entgegenzutreten. Es gibt kein Land auf Titan. Stattdessen erkunden die Spieler eine Reihe von Plattformen, die während des Goldenen Zeitalters erbaut wurden und von einem tosenden Ozean umgeben sind.

Io – auf diesem Jupiter-Mond sucht Ikora Rey nach Antworten. Io ist der letzte bekannte Ort, den der Reisende während des Goldenen Zeitalters besucht hat, doch jetzt befindet er sich in den Händen des Feindes.

Neue Ausrichtung eurer Abenteuer

Bei dem ganzen Hin und Her zwischen den verschiedenen Planeten, Orten und Aufgaben braucht es auch etwas frischen Wind. Dafür gibt es einen neuen Navigator in Destiny 2. Zudem wurden an den Abenteuern an sich kleine Verbesserungen vorgenommen und uns erwarten mehr öffentliche Events.

Abenteuer – Kürzere Missionen mit eigenen Storys, um mehr über das Universum und die Charaktere von Destiny 2 zu erfahren.

Öffentliche Events – Einzigartige optionale dynamische Kampfaktivitäten, denen sich Spieler bei ihren Erkundungen spontan anschließen können – alleine oder mit bis zu neun anderen Spielern

Verschiedene Spielmodi für unterschiedliche Erlebnisse

Wie ihr das Spiel angehen wollt, ist euch überlassen. Neben einer kinoreifen Solokampagne gibt es die Möglichkeit, diese auch mit Freunden zu spielen. zusätzlich gibt es wieder Strikes und Raids und den allseits beliebten Schmelztiegel. Dieser wurde allerdings von 12 auf 8 Spieler reduziert, so dass ihr nun 4 gegen 4 dort kämpft. Dafür habt ihr aber die Möglichkeit, Clans zu erstellen oder mit zufälligen anderen Spielern zusammen zu spielen.