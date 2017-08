Destiny 2: Konsolen hätten 60fps gestemmt

Destiny 2: Speicherplatz und exklusive PS4 Inhalte

Gar nicht mal so groß Der Nachfolger des sehr gut ankommenden Sci-F-Shooter Destiny. Erscheint schon in einigen Wochen für die PS4 und die Xbox One. Pc Spieler müssen sich jedoch noch einige Zeit länger Gedulden. Wie viel Speicherplatz ihr benötigt um Destiny 2 spielen zu können und was euch als PlayStation 4 Spieler an Extras erwartet haben wir für euch zusammengetragen. Durch eine Aktualisierung im Xbox Store, der digitalen Destiny 2 Version, wissen wir nun wie viel Speicherp