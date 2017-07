Destiny 2: PC – Beta geht an den Start

Ein exakter Termin ist festgelegt

Während die Beta des neuen Shooters Destiny 2 auf den Konsolen bereits gelaufen ist. So fiebern PC-Spieler dem noch entgegen. Wann es soweit ist und welche Anforderung euer PC erfüllen muss haben wir für euch zusammengefasst.

Die Beta vom neuen Bungie-Game hat nun endlich einen exakten Termin. Für die Vollversion des Spiels müssen sich die Pc Gamer zwar trotzdem noch eine weile gedulden. Diese ist für Ende Oktober geplant, genau genommen für den 24.Oktober 2017 aber die Beta ist in greifbarer Nähe. So wurde nun bekanntgegeben das die Vorbesteller am 28.August Zugang erhalten. Der Exklusiv Vorabzugang hält jedoch nicht so lange an wie bei der Vorangegangen Version für die Konsolen-Spieler. So darf der Rest schon einen Tag Später also am 29.August in das Sci-Fi-Setting starten. An diesem Termin wird es eine Offene Beta Phase die bis zum 31.August für alle PC-Spieler geöffnet sein wird.

Vorabzugang : 28. August

Open Beta: 29. August

Beta-Ende: 31. August

Was ist enthalten

Das Bedeutet das es ganze Vier Tage sind die man die Beta ausgiebig testen darf. Welche Inhalte die Spieler zusehen bekommen ist bleibt jedoch leider unklar. Ob es sich exakt um die selben handeln das wären:

Storymission „Homecoming“

den Strike „The Inverted Spire

PVP-Modi „Countdown“ und „Control“

Zwei Maps: „Midtown“ und „Endless Vale“

Drei Charaktere: Arcstrider für Jäger, Sentinel für Titanen und Dawnblade für Warlocks

Das die Beta ist mehr Inhalte bieten wird ist allerdings wahrscheinlich. Denn die Beta der Konsolen-Gamer war ja bereits mehrere Monate alt. Darüber haben wir euch schon berichtet.

Übersicht der benötigten Hardware

Die Nachfolgenden Aufzeichnungen gelten nur für die Beta. Bungie teilte mit das sich die Anforderungen bis zum Release noch verändern können.

Minimum

CPU: Intel Core i3-3250 oder AMD FX-4350

Grafikkarte: Nvidia GeForce GTX 660 2 GB oder AMD Radeon HD 7850 2 GB

RAM: 6 GB

Empfohlen

CPU: Intel Core i5-2400 oder AMD Ryzen R5 1600X

Grafikkarte: Nvidia GeForce GTX 970 oder AMD Radeon R9 390

RAM: 8 GB

Optimal