Destiny 2: PC-Beta mit umfassenden Spieleinstellungen

Nachdem vor einer Woche die Konsoleros erneut in die Hüter-Klamotten schlüpfen konnten, durften ab gestern auch die PC-Spieler in die Vorbesteller-Beta von Destiny 2 starten. Doch der zweite Teil weiß nicht nur mit Spielinhalten zu beeindrucken, sondern zeigt sich auch im Bereich der Einstellungen von seiner besten Seite. Das umfassende Optionsmenü der Fortsetzung liefert euch etliche Möglichkeiten, die Grafik des Blockbusters an euren eigenen Rechenknecht anzupassen. Diese reichen von Brightness-Settings bis hin zu Film Grain und sorgen ersten Berichten zufolge für absolut flüssige FPS-Werte.

Destiny 2: Die Qual der Wahl

Schon beim ersten Start des Spiels profitiert ihr von den umfassenden Grafik-Einstellungen, denn Destiny 2 erkennt nicht nur die Auflösung eures Monitors von ganz allein, sondern bietet euch darüber hinaus ein Setup im Schnellverfahren. Nachdem ihr die Helligkeit und Grenzen des Bildschirms in wenigen Klicks eingestellt habt – hier bietet euch Bungie die klassischen Modi Vollbild, Vollbild im Fenster, Fenstermodus und Fenstermodus ohne Grenzen – könnt ihr direkt in die ersten Mission von Destiny 2 starten. Drückt ihr anschließend Escape, findet ihr euch im Spielmenü wieder, welches in folgende Bereiche aufgeteilt ist: Controls, Key Mapping, Video, Sound, Gameplay und Accessibility.

Seid ihr erst einmal im Spiel, könnt ihr euch an das Feintuning der Grafikeinstellungen machen. Der Weltraum-Shooter bietet euch hier satte 13 Optionen, die euren Gaming-Rechner an seine Grenzen bringen können, wenn ihr es denn wollt. Im übergeordneten Menü findet ihr eine Leiste, die eure aktuelle VRAM-Nutzung anzeigt. Ferner könnt ihr dort festlegen, ob euch im Spiel die FPS-Werte angezeigt werden sollen. Wer checken will, ob Destiny 2 die eigene Kiste ans Limit bringt, findet also zahlreiche Methoden zur Überprüfung.

Nennt ihr einen FullHD- oder gar 4K-Monitor euer Eigenen, bietet euch Destiny 2 unter den zusätzlichen Optionen die Reiter Upscaling und Downscaling, mit denen ihr die Grafik noch ein gutes Stück boosten könnt. Wer komplett ins Detail gehen will, kann dort Chromatic Aberration und Film Grain ausschalten und so auch die kleinsten Fehler im Bild ausmerzen – natürlich alles auf Kosten der Leistung.

Unter dem Menüpunkt Steuerung findet ihr einen Modifikator für die Maus-Sensitivität beim Zielen (ADS) und eine Option, um das Zielen selbst etwas weicher zu gestalten. Natürlich könnt ihr Destiny 2 am PC mit dem Controller zocken und findet auch dafür etliche Möglichkeiten zur Anpassung. Wer im MMO-Shooter mehrere Tasten auf eine Funktion binden möchte, kann dies in der PC-Beta leider nur über Umwege tun, indem er in die entsprechende XML-Datei geht und einige Werte verändert. Kudos an die Entwickler, dass sie selbst an solche Kleinigkeiten gedacht haben.

Im Reiter Gameplay präsentieren sich vor allem Anpassungen in Bezug auf das Fadenkreuz. Ihr könnt nicht nur die Position der Zielhilfe verändern, sondern auch die Farbe individuell anpassen. Darüber hinaus verwaltet ihr hier auch die Größe und Position des Chatfensters.

Schließlich bleiben die Accessablity-Optionen, in denen ihr den Modus für Farbenblinde aktivieren und das HUD einstellen könnt, bevor ihr euch in die packenden Gefechte von Destiny 2 stürzt.