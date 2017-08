Destiny 2 Promotion: Bald wieder Codes auf Energy Drinks

Es gibt zwei Dinge, die seit einigen Jahren zusammengehören wie Bier und Bretzeln: Destiny und Energy Drinks. Nach der mehr oder minder gelungenen Red Bull-Promotion zum Debüt des Shooter-MMOs hat Bungie erneut tief in die Tasche gegriffen und plant auch für den zweiten Teil einen Deal mit einer bekannten Marke. Die Aktion „Score Loots with Cans“ verspricht nicht nur exklusive Items, sondern auch höherpreisige Gewinne.

When at first you don’t succeed – Promotion mit neuem Energy Drink

Die erste Kooperation von Bungie mit einem prominenten Getränkehersteller sorgte bei vielen Spielern für Frust. Nicht nur, dass die Aktion ausschließlich für Großbritannien geplant war und man die besonderen Dosen somit importieren musste, um an die begehrten Codes zu kommen, der Code stellte sich als so simpel zu knacken heraus, dass schon bald etliche synthetisierte Keys in Umlauf waren – Schluss mit den einzigartigen Belohnungen. Am Ende liefen tausende Spieler mit dem einstmals raren Sparrow und dem aussergewöhnlichen Ghost herum, die am Ende der langen Code-Questreihe warteten.

Bald versucht sich Bungie jedoch mit einem neuen Partner erneut an der zuckersüßen Promo-Masche: Rockstar Energy. Glaubt man den inoffiziellen Berichten wurde die Aktion auch in diesem Jahr wieder exklusiv für die Briten geplant. Kontaktiert also am besten schon jetzt euren internationalen Energy-Dealer, um schnellstmöglich an die Dosen heranzukommen. Spekulationen sprechen indes davon, dass der Stichtag für das Einlösen der Codes auf den 1. September fällt.

Obwohl schon jetzt die ersten der begehrten Dosen in Umlauf sind, hält sich Bungie mit einer offiziellen Stellungnahme noch bedeckt.Den knallbunten Kanistern lässt sich entnehmen, dass die Codes Ingame-Ausrüstung enthalten werden. Darüber hinaus habt ihr eine Chance auf Destiny 2 in der Limited Edition, eine PlayStation 4 oder sogar ein Husquarna Motorrad. Rockstar-Junkies sollten also Ausschau halten nach den Promo-Dosen von Destiny 2.