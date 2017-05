Destiny 2: PS4 Pro schafft nur 30 FPS – Xbox Scorpio als Retter der Konsolen?

Destiny 2: *Update* Erscheint für PC exklusiv auf Blizzards Battle.net

Das ist mal ein Paukenschlag. Wie der Gaming-Gigant Activision Blizzard nun bekannt gab, wird Destiny 2 über das hauseigene Battle.net laufen. Dies gilt natürlich ausschließlich für die PC-Version des Action-Adventures, aber es kommt doch recht überraschend. Allerdings ist der Release-Termin für die PC Version ein späterer als für die Konsolen. #Destiny2 will be available exclusively through @Blizzard_Ent's #Battlenet. pic.twitter.com/Pt15DzCkfs — IGN (@IGN) 18. Mai