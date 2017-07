Destiny 2: Trailer zur Open Beta erschienen

In einigen Tagen ist es endlich soweit und Bungie lässt euch den Online-Shooter Destiny 2 vorab in der Beta Version antesten. Ab dem 18. Juli dürfen sich alle Vorbesteller mit einer PlayStation 4 in die Schlachten werfen, am 19. Juli ziehen die Vorbesteller auf der Xbox One nach. Alle anderen dürfen dann letztendlich ab dem 21. Juli in die offene Beta mit einsteigen. Lediglich PC Spieler müssen sich weiterhin gedulden, da für sie noch keine Ankündigungen gemacht wurden.

Erste Mission, neue Subklassen

In der Beta von Destiny 2 habt ihr dann die Möglichkeit die Eröffnungsmission der Story-Kampagne anzuspielen. Zusätzlich könnt ihr den kooperativen Strike Die verdrehte Säule mit bis zu zwei anderen Spielern angehen. Und ihr könnt euch in die beiden Mehrspieler-Modi Countdown und Control stürzen und euch mit anderen Spielern kompetitiv messen. Weiter könnt ihr auch bereits auf die neuen Subklassen zugreifen. Dadurch können Jäger den Arkusakrobat, Warlocks den Dawnblade und Titanen den Sentinel ausprobieren.

Die Vollversionen für die PlayStation 4 und Xbox One erscheinen am 6. September 2017. PC Spieler müssen sich bis zu dem 24. Oktober gedulden, dann erscheint Destiny 2 auch für sie via Blizzards Battle.net. Ein neuer Trailer zur Beta macht auf jeden Fall schon mal richtig Bock auf das Spiel.