Destiny 2: *Update* Erscheint für PC exklusiv auf Blizzards Battle.net

Das ist mal ein Paukenschlag. Wie der Gaming-Gigant Activision Blizzard nun bekannt gab, wird Destiny 2 über das hauseigene Battle.net laufen. Dies gilt natürlich ausschließlich für die PC-Version des Action-Adventures, aber es kommt doch recht überraschend. Allerdings ist der Release-Termin für die PC Version ein späterer als für die Konsolen.

Destiny 2 wird genau genommen von Activision herausgegeben und bisher hatte der Mutterkonzern die beiden ehemals eigenständigen Gaming-Firmen auch weiter separat laufen lassen. Mit dieser Aktion kreuzen sich erstmals die Wege. Es lässt zumindest vermuten, dass Destiny 2 in Zukunft nicht das einzige Spiel sein wird, welches von Activision im Battle.net landet. Denkbar ist sicherlich, dass die eigene Plattform früher oder später als vollwertiger Konkurrent zu Steam etabliert wird, wenn auch andere Activision Spiele wie die Call of Duty-Reihe exklusiv dort angeboten werden.

