Destiny 2: Welche Klasse ihr in der Beta wählen solltet

Die Beta von Destiny 2 steht direkt vor der Tür. Bereits heute Abend dürfen die ersten Glücklichen auf der PlayStation 4 sich in das Online-Multiplayer-Abenteuer stürzen. Für Spieler des ersten Teils gibt es die Möglichkeit, ihre Guardians mit rüber zunehmen. Dennoch müsst ihr wie auch alle Neulinge bei Null anfangen. Um euch die Wahl der Klasse etwas zu erleichtern, beleuchten wir diese vorab für euch ein wenig und helfen euch bei eurer Entscheidung.

Destiny 2 – Grundlegendes zu den Klassen

Erfahrene Recken unter euch dürfen gerne ein wenig nach unten scrollen, während wir hier nochmal die Unterschiede zwischen den einfachen Klassen Titan, Warlock und Hunter auftischen. Besonders Neulinge sollen einen Überblick erhalten, welche Klassen es überhaupt gibt und worin diese sich voneinander abkapseln. Denn es gibt Variationen im Nahkampfangriff, die Rüstung, Klassenitems und in der Mobilität.

Titan

Der Titan geht nach ganz vorne in der Kampflinie und gibt von dort Deckung. Er ist am besten gepanzert von den drei Klassen und hat einen heftigen Dampfhammer im Nahkampf. Erkennbar sind sie durch ein Stück Stoff an der rechten Hüfte. Durch einen Booster bewegen sie sich geradlinig durch die Luft.

Warlock

Hat die leichteste Rüstung der drei Klassen. Dafür teilen sie ordentlich Schaden aus der Distanz aus, am besten in synergetischen Builds. Im Nahkampf setzen sie sich mit einem Flachhand-Klatscher zur Wehr und tragen ihre Klassenerkennung am Arm des langen Mantels. Warlocks können durch Schwebe länger in der Luft bleiben, als die anderen beiden Klassen.

Hunter

Als dritte Klasse bleibt nur noch die mittlere Rüstung. Hunter sind agile Scharfschützen, die blitzschnell aus der Deckung angreifen können. Ihre Leidenschaft sind Messer, weswegen ihr Melee auch Stich ist. Sie können einen Doppelsprung hinlegen und in der Luft so die Richtung ändern. Und sie tragen einen Kapuzenmantel.

Neue Klassenfähigkeiten in Destiny 2

Hier gibt es die erste Änderung in Destiny 2. Vorher war es so, dass sich die großen Unterschiede erst mit den Subklassen bemerkbar gemacht haben. Nun hat jede Klasse spezifische Fähigkeiten, die von Anfang an erlernbar sind. So könnt ihr bereits vorher komplett in die Rolle eure Klasse hineinschlüpfen.

Der Titan hat die Fähigkeit Barrier . Damit könnt ihr überall einen Schutzwall errichten, der euch nicht nur beschützt, sondern auch mit zusätzlicher Munition ausrüstet.

. Damit könnt ihr überall einen Schutzwall errichten, der euch nicht nur beschützt, sondern auch mit zusätzlicher Munition ausrüstet. Der Warlock besitzt nun die Fertigkeit Rift . Dadurch wird er ein wenig mehr als Support aktiv, da der Rift Heilung und Buffs für sich selbst und alle Verbündeten darstellen.

. Dadurch wird er ein wenig mehr als Support aktiv, da der Rift Heilung und Buffs für sich selbst und alle Verbündeten darstellen. Der Hunter kann nun den Skill Dodge. So kann er Schaden ausweichen und sich mehr auf ein agiles und risikoreiches Gameplay konzentrieren. Durch Dodge werden Abklingzeiten verringert.

Destiny 2 Beta Subklassen

Wenn ihr euch für eine Klasse entschieden habt, seid ihr mit eurem Guardian in dieser fest verankert. Aber ihr könnt zwischen den Subklassen hin und her wechseln. Jede Subklasse ist in einem von drei Elementen beheimatet – Arc, Solar und Void – und unterscheiden sich bei den Superfähigkeiten und Granaten-Typen. Zudem kommen noch unterschiedliche passive Buffs und Verbesserungen eurer Nahkampf- und Bewegungsfertigkeiten.

Soweit bekannt wird es mindestens sechs verschiedene Subklassen in Destiny 2 geben – zwei für jede Klasse. In der Beta gibt es aber leider nur die drei Subklassen aus dem ersten Teil. So habt ihr die Wahl zwischen:

Titan: Striker (Arc)

Hunter: Gunslinger (Solar)

Warlock: Voidwalker (Void)

Um die Wahl etwas abzukürzen, braucht ihr auch nicht sehr hoch leveln, um an die wichtigsten Fähigkeiten der Subklassen heranzukommen. Der volle Skill-Tree wird gesperrt sein, aber ihr bekommt frühzeitig Zugang zu den Sachen, die Spaß machen, wie eure Super.

Welche Klasse solltet ihr nun wählen?

Ganz einfach gesagt wäre es, dass ihr am besten alle Klassen ausprobiert. So viel Zeit muss sein und wird euch am meisten weiterbringen, wenn es in Richtung 6. September 2017 zur Vollversion geht. Ihr habt mehrere Tage, um alle Facetten des Appetitizers von Bungie zu testen und euch auszuprobieren. Vor allem solltet ihr euch mit den verschiedenen Bewegungsapparaten vertraut machen. Da lauern nämlich die größten Unterschiede und Frustrationen bei Spielern.

Da das aber nun so einfach gesagt ist, gehen wir aber nochmal ein bisschen tiefer. Als erstes solltet ihr euch überlegen, wie ihr gerne Shooter spielt. Wenn ihr gerne direkt ins Gefecht geht und wild rumballern wollt, wäre vielleicht ein Titan gar nicht so verkehrt. Warlocks und Hunter agieren eher aus der Distanz. Wie steht es um das mobile Spielen? Wenn ihr viel umher springt und Shooter eher zu einem Rennspiel werden lasst, dann ist der Hunter vielleicht genau das Richtige für euch.

Wenn ihr lieber mit euren Skills für richtiges Chaos sorgen wollt, wäre der Warlock sicher die beste Variante. Sicherlich haben alle Klassen ihre heftigen Fähigkeiten, aber der Warlock gleicht seine fragile Art mit richtig viel Schaden wieder aus. Zudem ist der Warlock die richtige Wahl, wenn du gerne in der Gruppe spielst und den anderen helfen möchtest durch Heilung und Buffs. Der Titan passt zu denen, die die taktische Komponente in der Gruppe bevorzugen. Der Hunter wäre für Solo-Spieler geeigneter, kann aber auch sehr gut als Support fungieren.

Am Ende können wir es nur wiederholen und euch empfehlen, am besten alles einmal auszuprobieren. Denn besonders dafür ist eine Beta da. Erzählt uns doch in den Kommentaren, was ihr wählt und wir sehen uns dann in der Beta.