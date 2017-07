Destiny 2: Wo ihr noch schnell einen Beta-Key herbekommt

Die Beta zu Destiny 2 steht direkt vor der Tür und klopft schon fleißig an. Und ihr seid euch immer noch unsicher, ob ihr das Gaming-Highlight von Bungie überhaupt testen wollt? Dann ist euch nicht mehr zu helfen. Für alle anderen, die noch unbedingt vorab in den Online-Shooter reinschnuppern wollen, gibt es noch einige kurzfristige Möglichkeiten, an einen Key zukommen.

Doch noch Destiny 2 vorbestellen?

Die einfachste Variante wäre, und das sagen wir euch jetzt so offen, das Spiel heute noch vorzubestellen. Da die Beta für die PlayStation 4 morgen, Dienstag den 17. Juli 2017, startet, reicht der eine Tag noch aus und ihr bekommt euren Beta Key für Destiny 2. Auf der Xbox One startet der Test sogar einen Tag später. Dennoch müsstet ihr ebenfalls heute noch vorbestellen. Für alle PC-Spieler gibt es erst ab August die Möglichkeit, Destiny 2 anzuspielen, aber auch dafür braucht ihr natürlich einen Key.

Einige Gewinnspiele sind noch offen

Ansonsten haben wir noch drei Gewinnspiele, die wir euch ans Herz legen können. So wird Tom’s Guide auf ihrer Facebook-Seite und bei Twitter einige Trivia-Fragen zu Destiny stellen und wer diese zuerst richtig beantwortet, wird mit einem Zugangscode für die Beta belohnt. Zudem werden sie ab dem 19. Juli 2017 die Beta auf Facebook streamen und einige der begehrten Codes an Zuschauer verteilen. Reinschalten lohnt sich also.

Die Kollegen von VG24/7 machen es auf die altmodische Art und Weise und hätten von euch einfach nur gerne eine E-Mail mit dem Betreff „Destiny 2 Beta“ an die Adresse competitions@vg247.com. Am Morgen des 18. Juli 2017 suchen sie dann zufällig 25 glückliche Gewinner heraus. Vielleicht seid ihr ja einer dieser wenigen und könnt euch dann anschließend ins Getümmel werfen.

Zu guter Letzt gibt es von Gamespot noch zwanzig weitere Codes zu gewinnen. Dort müsst könnt ihr mehrere Entries in das Gewinnspiel aktivieren, in dem ihr der Facebook-Seite von den Jungs liked, die App runterladet oder weitere soziale Accounts folgt. Je mehr Entries ihr habt, umso höher stehen eure Chancen auf den Gewinn. Also worauf wartet ihr, ab zum Gewinnspiel.