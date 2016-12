Destiny: Auch der MMO-Shooter bekommt ein Festtagsevent – The Dawning und alles, was ihr dazu wissen müsst

It’s the most wonderful time of the year – Gaming-Weihnachtsevents sprießen dort und auch hier. Nach sämtlichen Blizzard-Titeln, Call of Duty: Infinite Warfare und dem Super Mario Maker bekommt auch der MMO-Shooter aus dem Hause Bungie eine Zeit voller Belohnungen, Boosts und Boni spendiert. Unter dem Titel „The Dawning“, zu Deutsch „Der Anbruch“, lädt euch der amerikanische Publisher ein, gemeinsam mit anderen Spielern die neuen Features des Updates auszuprobieren und euch vorab schon einmal in weihnachtliche Stimmung zu versetzen – Natürlich alles mit der nötigen Space-Würze. In den kommenden Wochen erwarten euch bei Destiny Geschwindigkeit, Kopfgeld und Kosmetik.

The Dawning: Was könnt ihr erleben?

Im Rahmen der Festtage hat sich Bungie nicht lumpen lassen und gönnt euch einige exklusive Weihnachts-Features und Annehmlichkeiten, die ihr im Zeitraum vom 13. Dezember 2016 bis zum 3. Januar 2017 erleben könnt.

Vor allem das beliebte Sparrow-Rennen, das in den vergangenen Jahren für einiges Aufsehen gesorgt hat und nun seine Rückkehr feiert, wird euch in der kalten Zeit so richtig einheizen. Die Speeder, die euch sonst nur bequem von Ort zu Ort gleiten lassen, werden in der offiziellen Sparrow-Liga nun umfunktioniert und dienen in der winterlichen Zeit als Renngeschosse: Eine willkommene Abwechslung zum Shooter-Alltag. Gestalten sich die Rennen wie im vergangenen Jahr, werden wieder 6 Spieler in 3 Runden um den Platz an der Sonne fahren und sich mit Hindernissen, Feinden und anderen Piloten herumschlagen.

Wer lieber den Shooter-Elementen von Destiny: Rise of Iron treu bleiben möchte, kann Amanda Holliday bei den Scored Strikes unterstützen, die ebenfalls wieder den Weg in den MMO-Shooter gefunden haben. Die neu gesignten Missionen sorgen für Abwechslung und locken mit funkelnden Belohnungen. Natürlich werdet ihr während „The Dawning“ auch einige neue Waffen, Ausrüstungsteile und kosmetische Items ergattern können. Starke exotische Waffen und auch der berüchtigte Eisbrecher sind wieder mit am Start, sowie das Titan-Rüstungsset, das mit einem komplett neuen Design daherkommt.

Wer gern bei groß angelegten Jagden und Schlachten zusieht, wird sich darüber freuen, dass die Entwickler von Bungie auch in diesem Jahr wieder ein Kopfgeld ausgesetzt haben, das eingesackt werden will – Nicht auf euch, sondern schlicht auf sich selbst. Am Mittwoch, den 14. Dezember um 19:00 wird die spannende Jagd auf Bungie eröffnet, die von drei kompetenten Fahren der amerikanischen Produktionsfirma Rooster Teeth absolviert wird. Ob die Hobbypiloten siegreich mit dem metaphorischen Kopf der Entwickler abziehen, könnt ihr auf dem offiziellen Twitch-Kanal von Bungie verfolgen.

Wie es sich für ein Update gehört, wurden darüber hinaus auch eine Vielzahl von Bugs und Gameplay-Problemen behoben, sowie Droprates angepasst oder Mechaniken verändert. Wer sich die umfangreichen Änderungen im Detail anschauen will, wirft einen Blick auf den offiziellen Blog von Bungie.

Was ihr euch definitiv anschauen solltet, ist der brandaktuelle Trailer, der euch einen kleinen Einblick in das Weihnachtsevent „The Dawning“ verschafft.