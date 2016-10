Destiny: Das Festival der Verlorenen ab heute verfügbar

Immer mehr Spiele starten ihre Halloween-Events. Bereits vor zwei Wochen startete Overwatch „Halloween-Terror“. Nun startet heute auch in Destiny ein Halloween-Event. Das alljährliche Festival der Verlorenen geht in die nächste Runde. Beim Festival der Verlorenen können die Spieler Quests im Halloween-Stil abschließen und Süßigkeiten und Geschenke der Verlorenen sammeln. Zudem können Spieler neue Masken, Gesten, Shader, Abzeichen und Waffenornamente entdecken.

Das Festival der Verlorenen-Event im Detail

Die auf Halloween abgestimmten Quests des Events, könnt ihr euch bei Eva Levante hohlen. Mit dem Abschluss der Quests erhaltet ihr eine, der insgesamt 16 verfügbaren Masken. Darunter ist unter anderem ein Kürbiskopf, ein riesiges Auge und ein Wolfskopf. Die Kopfbedeckungen könnt ihr aber auch durch Geschenke der Verlorenen erhalten.

Die Masken gibt es in zwei verschiedenen Varianten. In selten, welche ausschließlich während des Festival der Verlorenen-Event verwendet werden können. Und in legendär, welche hingegen auch nach dem Event noch weiterverwendet werden können. Die speziellen Tanz-Emotes und die Süßigkeiten können ebenfalls ausschließlich während des Aktionszeitraums genutzt werden und verfallen mit dem Ende des Events.

Bis zum 8.11.2016 haben die Spieler die Möglichkeit am Festival der Verloren-Event teilzunehmen. In einem Trailer zeigt Bungie, was euch alles in dem diesjährigen Halloween-Event erwartet.