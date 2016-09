Destiny: Rise of Iron Database Leak enthüllt noch mehr Details

Für Fans des Shooters Destiny gibt es heute einen Grund mehr aus dem Bett zu steigen. Die Erweiterung Rise of Iron könnt ihr euch ab heute 11 Uhr für PlayStation 4 und Xbox One sichern. Wer mit der Anschaffung allerdings noch etwas warten muss, der kann sich vielleicht mit diesen Infos darüber hinwegtrösten. Spoilerwarnung!

Was würden wir nur ohne Dataminer machen, um unseren Informationsdurst zu befriedigen? Ein paar von ihnen ist es gelungen nach dem Database-Update von Bungie Neues über die kommende Erweiterung Rise of Iron zu Tage zu fördern. Die kommt zwar noch heute raus, aber wer sich den Titel nicht direkt holen kann und trotzdem wissen möchte, was auf ihn zukommt, erfährt es hier. Das gilt natürlich auch für diejenigen. die einfach nur neugierig sind. YouTuber Arekkz hat sich die Mühe gemacht und alles schön in einem Video verpackt.

Achtung, Spoiler!

Das versteht sich vielleicht von selbst, aber wer sich überraschen lassen möchte, sollte einen Bogen um diesen Artikel und das Video unten machen.

Neue Raid-Rüstungen

Die drei neuen Rüstungssets zu Zorn der Maschine heißen Cosmoclast (Titan), Nanomania (Hunter) und Miasma (Warlock). Während die normalen Sets primär rot mit schwarzen Ornamenten sind, sind sie in der Spliced-Version hauptsächlich schwarz mir roten Akzenten. Die Spliced-Versionen sind exklusiv für den Hard Mode. Der Raid kommt heute in einer Woche.

Queen’s Guard

Ebenfalls mit dabei sind neue Queen’s Guard Ausrüstungsgegenstände. Die legen die Vermutung nahe, dass vielleicht ein Reprise des Zorns der Königin in Rise of Iron auf uns wartet.

Waffen womöglich in zukünftigen Updates

Die Eisernen Lords und ihr Banner kennen wir ja bereits und auch einiges an Waffe und Exoten war bereits in Aussicht gestellt. Allerdings scheinen jetzt einige dieser Waffen zu fehlen. Vermutlich werden diese also in späteren Updates nach und nach ergänzt.

Keys für Raid Truhen

Weiterhin scheint es Schlüssel für die Raid Truhen zu geben. Wie es aussieht müssen sich die angehenden Eisernen Lords dieses Mal also etwas mehr ins Zeug legen, um sich die beste Beute zu sichern.

Vergesst nicht das Update!

Falls ihr schon in den Startlöchern sitzt, um Destiny: Rise of Iron so pünktlich wie möglich eurer Sammlung einzuverleiben, vergesst nicht, das letzte Destiny-Update vorzunehmen! Ohne das Update werdet ihr die Erweiterung nicht starten können, also rechnet die Download und Installationszeit des Updates unbedingt noch ein.

Hier könnt ihr das oben erwähnte Video von Arekkz nochmal in voller Länge sehen. Neben den Punkten oben erzählt er noch einiges zu kleineren Details, die euch in Destiny: Rise of Iron erwarten.