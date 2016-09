Destiny: Rise of Iron der Launch-Trailer

Nächste Woche ist es soweit, die Destiny Erweiterung Rise of Iron geht an den Start. Um uns auf den kommenden Release einzustimmen, hat Bungie jetzt den dazugehörigen Launch-Trailer für euch online gestellt.

Lord Saladin zählt auf euch

Hüter, aufgepasst! Nach dem Teaser, der uns lediglich einen kurzen Blick auf Lord Saladin erhaschen ließ, bekommen wir jetzt etwas Ausführlicheres geboten. Denn im Launch-Trailer von Rise of Iron bekommt ihr nochmal zusammengefasst, was euch in der Erweiterung erwarten wird. Nach einer kleinen Geschichtsstunde bei Lord Saladin höchstselbst, dürfen wir einen Blick auf ein paar actionreiche Kampfszenen werfen. Neben den Gameplay-Elementen bekommen wir natürlich auch ein paar Ausschnitte aus diversen Videosequenzen zu Gesicht.

Rise of Iron wird nicht nur eine neue cineastischen Story-Kampagne bieten, sondern noch vieles mehr. Zum einen hätten wir da das neue Areal „Die Verseuchten Lande“, einen neuen Social-Hub namens Felwinter Peak, aber auch einen neuen Sechs-Spieler-Raid, neue und verbesserte kooperative Strikes für bis zu drei Spieler und zahlreiche Möglichkeiten, eure exotische Ausrüstung nach eurem Geschmack mit Ornamenten auszugestalten.

Destiny: Rise of Iron Launch-Trailer (Englisch und Deutsch)

Also legt eure Rüstung an, bewaffnet euch und werdet selbst zum Eisernen Lord. Hier könnt ihr euch den knackigen Trailer zu Gemüte führen, wahlweise auf Englisch oder Deutsch.

Vorbesteller bekommen noch ein kleines Zeichen der Wertschätzung geschenkt: die eiserne Gjallarhorn, ein Raketenwerfer mit schwarz-silbernem Anstrich. Destiny: Rise of Iron wird am 20. September für PlayStation 4 und Xbox One erhältlich sein.