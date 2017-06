Destiny: Update-Support eingestellt

Need for Speed Payback: Rennspiel offiziell angekündigt

Electronic Arts hat vor kurzem Need for Speed Payback öffentlich angekündigt. Die Entwickler haben sich für den neuen Ableger der Serie dabei einiges vorgenommen. Executive Producer Marcus Nilsson äußerte sich wie folgt: Mit Need for Speed wollen wir in diesem Jahr die Erwartungen der Spieler übertreffen. Wir bieten unseren Fans weiterhin alles, was sie an der Spielereihe lieben – umfassende Tuningmöglichkeiten, eine vielfältige Wagenauswahl, intensive Rennen sowie Verfolgungsjagden