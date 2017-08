Destiny: Zeit für den Abschied

Ein letztes Event

Der berühmte Loot-Shooter Destiny: Vielen Spielern hat er etliche Spielstunden Spaß eingebracht, aber so langsam naht der Abschied. Weshalb sich das Ende ankündigt, erfahrt ihr in unserem Artikel.

Es dauert nicht mehr lange und der neue Destiny-Teil steht in eurem Regal oder zumindest in eurer virtuellen Sammlung. Wer ein Fan des Multiplayer-Games ist, der sollte sich schleunigst den zweiten Teil vorbestellen. Denn langsam naht der Abschied zum ersten Teil. Denken wir einmal zurück. Wir haben erfahren, dass wir ein Hüter sind. Wir kämpften gegen Vex, die Schar, Gefallene und die Kabale, trafen uns mit den Mitgliedern der Vorhut wie etwa Cayde-6 und kämpften uns durch zahlreiche Erweiterungen. Dabei beschützten wir den Reisenden immer so gut wir eben konnten. Wir nahmen an den Eisernen Lords-Events und den Prüfungen von Osiris teil. Von dieser Prüfung müssen wir nun zuallererst Abschied nehmen. Die Prüfung ist momentan das letzte Mal verfügbar. Nachdem das Eisenbanner-Event bereits am 1. August zum letzten Mal stattfand, werden heute Abend zum letzten Mal die Prüfungen von Osiris gestartet. Das klingt doch schon nach einem Abschied. Bungie erläutert dazu:

Zwar werden diese in „Destiny 2“ zurückkehren, zumindest im ersten Teil ist nach heute Abend jedoch Schluss. „Morgen finden zum letzten Mal die Prüfungen von Osiris im Destiny 1-Schmelztiegel statt. Wenn ihr denkt, ihr habt das Zeug, um den ultimativen Sieg zu erringen, dann packt eure Taschen für einen letzten Trip zum Leuchtturm. Viele von euch fragen sich wahrscheinlich, was die letzte Karte sein wird. Doch wir lassen das schön unter Verschluss, sodass es eine Freitagsüberraschung wird. Die Karte wird um 19:00 MESZ enthüllt, wenn auch die Prüfungen ein letztes Mal live gehen.

Das bedeutet für alle Destiny Fans also Sachen Packen und ein letztes mal in dem Kampf ziehen. Zumindest in diesem Event. Solltet ihr euch noch nicht den zweiten Teil besorgt haben, raten wir euch dazu nochmal die verschiedenen Versionen von Destiny 2 anzusehen, um herauszufinden welche die passende, für euch, ist: Destiny 2: Vorbesteller Waffe „Kaltherz“ und Editionen im Überblick