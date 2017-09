Detroit Become Human: Neuer Trailer aufgetaucht

Die diesjährige Tokyo Game Show brachte uns viele neue Trailer zu noch kommenden Spielen. Auch Sony hat hier mitgemischt und unter anderem neues Material zu Detroit Become Human veröffentlicht. Das Spiel entsteht unter der der Führung von David Cage und wird sich vor allem auf eine fesselnde Story und Entscheidungen mit weitreichenden Konsequenzen fokussieren.

Aus Maschine wird Mensch

Mit dem kommenden Spiel Detroit Become Human erwartet uns ein neuer spielbarer Film für die Playstation 4. Ganz im Stile von beispielsweise Beyond: Two Souls oder auch Heavy Rain will das Spiel vor allem eine Geschichte erzählen, bei welcher der Spieler großen Einfluss auf den weiteren Verlauf nehmen kann. Das zuständige Entwicklerstudio Quantic Dream steht unter der Leitung von David Cage, welcher bereits einige Erfahrung mit dem Genre hat.

Detroit Become Human spielt in einer Zukunftsvision, in welcher sich menschenähnliche Androiden in der Gesellschaft ihren Platz gefunden haben. Diese werden vor allem für verschiedene Arbeiten verwendet. Allmählich entwickeln sie aber ein Bewusstsein und werden sich ihrer Rolle klar. Ob es zu einer Revolution kommt und wie diese verläuft liegt an euch.

Der neue Trailer zeigt einige neue Spielszenen des Titels. Vor allem das Universum wird noch einmal näher präsentiert. Außerdem könnt ihr euch einen besseren Eindruck von der Grafik und filmischen Inszenierung machen. Den Trailer zum Spiel, welches nächstes Jahr erscheinen wird, findet ihr hier: